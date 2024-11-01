Por sus votos los conoceréis: ¿quiénes son los congresistas más conservadores? ¿y los izquierdistas más radicales?

Mientras que el representante republicano Chip Roy roza el 100% de apoyo a medidas como la reducción del gasto federal, la limitación de las competencias reguladoras, la reducción del alcance del gobierno o el respeto estricto de la estructura constitucional y las garantías de las libertades civiles, la demócrata Ayanna Pressley es la que más ha combatido normas con estos fines.