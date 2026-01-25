·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8798
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
7051
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
7149
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
6153
clics
Los 100 mejores juegos arcade de la historia
5836
clics
Cachondeo con esta 'entrevista' de Vito Quiles a Ayuso en Fitur: "Joder, la has puesto contra las cuerdas"
más votadas
426
El plan de Ribera Salud para ahorrar: reutilizar catéteres, derivar a pacientes no recuperados y operar antes a los rentables
395
Milei ofrece a Trump el puerto de Ushuaia a cambio de membresía en junta de paz de Gaza
521
Prueba clara: el agente de ICE vio cómo otro agente le quitaba la pistola de la cintura a Alex Pretti justo antes de dispararle [ENG]
598
Nuevo Bulo en El In-Mundo
313
Comunicado de Barack Obama: "Una llamada de atención para todos los estadounidenses" [Ing]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
91
clics
El voto militar decide 3 escaños en Aragón y se aleja del PP
La asociación señala lo ocurrido en Extremadura como ejemplo de las consecuencias políticas de ignorar al colectivo militar
|
etiquetas
:
elecciones
,
aragon
6
1
1
K
53
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
1
K
53
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
militares defendiendo opciones antidemocráticas en Españita? qué raro raro raro, no?
8
K
80
#3
mcfgdbbn3
#1
: Van de patriotas, pero luego miran más por EEUU que por España.
2
K
29
#5
Capaza
Articulo publicidad de la ATME donde da por hecho que por ser militar tendria que votar al PP y que ahora lo hara por VOX y que ademas asegura que tambien las familias lo haran, poco mas y ponen que cada militar prepara los sobres para la familia. Estas cosas pasan porque no habido un gobierno que haya reformado el ejercito desde arriba hacia abajo y haya conseguido que quien no cumpla con la ley salga sin bajas medicas psicologicas o incapacidades que al final lo que hacen es premiar al alborotador con una cuantiosa cantidad para que tenga las mismas ideas pero en su casa.
4
K
34
#7
perej
#5
igual sus familiares tienen criterio propio, y son votos deseados nada más
0
K
10
#6
VFR
*
Bien que hacen, deben votar a quien les apetezca, como cualquier otro
1
K
17
#4
eltxoa
*
me autocensuro.
0
K
11
#2
DayOfTheTentacle
no se podía saber
0
K
8
#8
tobruk1234
*
Un militar votando a vox o pp, menudo sorpreson, si votaran a podemos y psoe que los habra eso si que seria noticion, pero eso es lo que votan los oficiales por el viejo regimen, para que soldados les hagan de chachas y de conductores para sus esposas.
0
K
7
#9
veratus_62d669b4227f8
Habrá que prejubilarles antes que a los demás , aunque estén en puestos de burócratas o bandas militares, o especializados en desfilar con la imagen de madera del santo que toque llenos de guirnaldas decorativas, nada que ver con esos albañiles de 60 años en un andamio..O quizás facilitarles promociones de viviendas a alquileres irrisorios de por vida que luego heredaran sus hijos a bajo coste. O quizás que dispongan de economatos y areas deportivas como campos de golf o piscinas de uso…
» ver todo el comentario
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente