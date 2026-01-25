edición general
7 meneos
91 clics

El voto militar decide 3 escaños en Aragón y se aleja del PP

La asociación señala lo ocurrido en Extremadura como ejemplo de las consecuencias políticas de ignorar al colectivo militar

| etiquetas: elecciones , aragon
6 1 1 K 53 actualidad
9 comentarios
6 1 1 K 53 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
militares defendiendo opciones antidemocráticas en Españita? qué raro raro raro, no?
8 K 80
#3 mcfgdbbn3
#1: Van de patriotas, pero luego miran más por EEUU que por España.
2 K 29
Capaza #5 Capaza
Articulo publicidad de la ATME donde da por hecho que por ser militar tendria que votar al PP y que ahora lo hara por VOX y que ademas asegura que tambien las familias lo haran, poco mas y ponen que cada militar prepara los sobres para la familia. Estas cosas pasan porque no habido un gobierno que haya reformado el ejercito desde arriba hacia abajo y haya conseguido que quien no cumpla con la ley salga sin bajas medicas psicologicas o incapacidades que al final lo que hacen es premiar al alborotador con una cuantiosa cantidad para que tenga las mismas ideas pero en su casa.
4 K 34
#7 perej
#5 igual sus familiares tienen criterio propio, y son votos deseados nada más
0 K 10
#6 VFR *
Bien que hacen, deben votar a quien les apetezca, como cualquier otro
1 K 17
eltxoa #4 eltxoa *
me autocensuro.
0 K 11
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
no se podía saber
0 K 8
#8 tobruk1234 *
Un militar votando a vox o pp, menudo sorpreson, si votaran a podemos y psoe que los habra eso si que seria noticion, pero eso es lo que votan los oficiales por el viejo regimen, para que soldados les hagan de chachas y de conductores para sus esposas.
0 K 7
#9 veratus_62d669b4227f8
Habrá que prejubilarles antes que a los demás , aunque estén en puestos de burócratas o bandas militares, o especializados en desfilar con la imagen de madera del santo que toque llenos de guirnaldas decorativas, nada que ver con esos albañiles de 60 años en un andamio..O quizás facilitarles promociones de viviendas a alquileres irrisorios de por vida que luego heredaran sus hijos a bajo coste. O quizás que dispongan de economatos y areas deportivas como campos de golf o piscinas de uso…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame