Von der Leyen y Costa apoyan en el G7 un tope al precio del petróleo y no relajar las sanciones contra Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han apoyado en la reunión del G7 poner un tope al precio del petróleo para tratar estabilizar los precios del crudo y limitar los ingresos de Rusia, además de no relajar las sanciones contra el Kremlin. Así lo han desvelado ambos en un mensaje conjunto, en el que han agradecido Macron por organizar una llamada con los jefes de Gobierno de Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido -sin EEUU- para abordar la crisis del sumi

8 comentarios
#3 soberao
Esto se les va de las manos y todo por lamer el culo al sionismo ya Trump. Y van apenas dos semanas...
1
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho *
"poner un tope al precio del petróleo para tratar estabilizar los precios del crudo y limitar los ingresos de Rusia", eso es un brindis al sol.
Los precios del petróleo se rigen por el libre mercado, le ponemos sanciones a Rusia, le queremos limitar el precio, pero nada de eso es posible.
1
pitercio #8 pitercio
Menos mal que Estados Unidos nos podrá revender el que le sobre, después de comprar ellos mismos a Rusia.
1
#1 El_dinero_no_es_de_nadie *
Aquí hay material para que los de un bando y los del otro puedan soltar bilis contra alguno de los dos o alguna de las medidas :troll:
2
Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 bueno todos estamos de acuerdo que la tia esta es una perra :-D
3
Priorat #5 Priorat
En una situación en que se va a restringir el 20% del petróleo mundial, no va a servir un tope. Lo único que creará es desabastecimiento.
1
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Realmente es menos de ese 20%.
Irán sigue sacando su petróleo y Arabia Saudí y EAU ya han empezado a desviar parte de su petróleo por dos oleoductos fuera del Estrecho de Ormuz.

El gas si sale más perjudicado  media
0
Herumel #6 Herumel
Y además con rusia habría que llegar a algún tipo de acuerdo, Europa ya perdió esa guerra, distribución de riesgos, acercarnos a Rusia, Comerciar con China e India, y mantener equilibrio con USA.
1

