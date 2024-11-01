Von der Leyen y Costa apoyan en el G7 un tope al precio del petróleo y no relajar las sanciones contra Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han apoyado en la reunión del G7 poner un tope al precio del petróleo para tratar estabilizar los precios del crudo y limitar los ingresos de Rusia, además de no relajar las sanciones contra el Kremlin. Así lo han desvelado ambos en un mensaje conjunto, en el que han agradecido Macron por organizar una llamada con los jefes de Gobierno de Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido -sin EEUU- para abordar la crisis del sumi