Al volante con la zapatilla

El biscuter fue un vehículo intermedio entre la moto y el automóvil. Tenía dos características propias: no hacía falta tener carnet de conducir para llevarlo; tampoco tenía marcha atrás, pero esto no era un inconveniente en un coche tan pequeño, ya que - si era necesario - se podía mover a pulso entre varias personas. El motor se arrancaba con un tirador. Tenía un asiento interior corrido sólo para dos personas. Para girar en marcha, el conductor tenía que indicarlo con el brazo y la mano hacia donde iba a doblar porque no tenía intermitentes.