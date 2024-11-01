Vladimir Martynov - (Las Bienaventuranzas) Banda sonra "La gran belleza"  

Vladimir Martynov - Záppvedi blazhenstiv (Las Bienaventuranzas) (2004) Interpretada por Sacred and Profane, Coro de Cámara. Dirigida por Rebecca Petra Naomi Seeman.
Josie Vertz, Amy Bruhmuller y Candice Yung; Soprano Hilary Dockray y Edna Yeh; Alto.
Iglesia Luterana de San Marcos, San Francisco, 12 de mayo de 2018.
| etiquetas: vladimir martynov , binaventuranzas , gran belleza , banda sonora , paolo
Las beatitudes de Vladimir Martynov.
Síndrome de Stendhal, o "síndrome de Florencia", es una enfermedad psicosomática caracterizada por síntomas físicos y emocionales intensos provocados por la sobreestimulación al observar belleza artística extrema.