Vlade Divac: «Dražen Petrović me pidió distancia por lo que estaba pasando en Yugoslavia y eso fue lo que nos separó, no volví a hablar con él»

Recuerdo que teníamos partido en Portland. Normalmente, si jugábamos allí o ellos venían a Los Ángeles, nos llamábamos el día anterior. Yo estaba en Portland esperando que viniera a buscarme para comer juntos antes del partido, pero no apareció. Después tuvimos el calentamiento con los Trail Blazers. Terminó y esperaba verle salir a la pista. Estaban todos menos él. Algo no iba bien. Fui al vestuario y le dije: ‘Dražen, ¿qué pasa?’. Y él me dijo: ‘Mira, hay problemas en casa. Ya veremos qué pasa y, cuando todo se calme, retomaremos el conta...