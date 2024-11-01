edición general
“Vivir hasta 150 años”: un micro abierto capta a Putin y Xi Jinping charlando sobre inmortalidad y trasplantes de órganos

Un micrófono de ambiente captó la conversación entre Xi y Putin. “Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño”, se oyó decir en ruso al intérprete que traducía a Xi en la señal de la televisión. Putin respondió: “Gracias al avance de la biotecnología, los órganos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e incluso alcanzar la inmortalidad”. Xi replicó “los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años".

tremebundo #3 tremebundo
No es por el "y tú más", pero me encantaría oír conversaciones "privadas" del naranjito.
#4 Hombre_de_Estado
#3 Las conversaciones privadas del naranjito serían del nivel "y tú más" :-D Bueno, conociendo a Trump, más bien un constante "y yo más" xD
frg #10 frg
#4 Órdago :-)
angeloso #6 angeloso
#3 Farfulleo de coger coños y alguna otra barrabasada, poco más.
frg #11 frg *
#6 Sospecho que hablará sólo de mamadas, porque seguro no le gusta tener pelos en la boca.

cc: #9
frg #9 frg
#3 ¿Tienes amigos puteros? Imagina uno, igual conoces alguno así, que además de putero sea un ególatra y bastante gilipollas. ¿Seguro quieres escuchar sus conversaciones privadas? Mejor no.
#5 Hombre_de_Estado *
Yo si fuera Putin o Xi, en vez de gastarme el presupuesto en biotecnología, preguntaría a Monica Bellucci o Maribel Verdú cómo lo hacen.
Fedorito #1 Fedorito
Un trasplante de cerebro es lo que necesita más de uno.
#2 Pingocho
Al menos no estaban hablando de invadir x país para robarle todos sus recursos.
LoboAsustado #8 LoboAsustado
#2 Bueno , si el pais esta lleno de organos jovenes y sanos....
baronrampante #12 baronrampante
Algunos podrán vivir mil años y no aprender nada importante
#7 arreglenenlacemagico
La Unión Soviética le declaró la guerra a Japón el 8 de agosto de 1945 , la guerra termino el 15 de agosto. la primera bomba se lanzo el 6 y la segunda el 9 . poco tiempo lucho la URSS contra el "fascimo" en asia como decia winny de pu , tambien me hace gracia que le llame fascismo al imperialismo japones
ahi van dos grandes revisionistas
