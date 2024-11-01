“Vivir hasta 150 años”: un micro abierto capta a Putin y Xi Jinping charlando sobre inmortalidad y trasplantes de órganos

Un micrófono de ambiente captó la conversación entre Xi y Putin. “Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño”, se oyó decir en ruso al intérprete que traducía a Xi en la señal de la televisión. Putin respondió: “Gracias al avance de la biotecnología, los órganos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e incluso alcanzar la inmortalidad”. Xi replicó “los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años".