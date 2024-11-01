edición general
6 meneos
52 clics
Vitoria exige juramento escrito para ducharse

Vitoria exige juramento escrito para ducharse  

Todo comenzó cuando el Ayuntamiento, harto de que algunos ciudadanos se colaran en las duchas municipales como si fueran spas de cinco estrellas, decidió poner orden. Así nace el “Pase Ducha”, un documento que solo se obtiene tras un solemne juramento escrito si no tienes ducha en tu domicilio. Afecta a empadronados en Vitoria sin abono deportivo. Pueden acceder a las 15 instalaciones sagradas: polideportivos, centros cívicos y frontones donde el agua cae como bendición.

| etiquetas: vitoria , gasteiz , vitoria-gasteiz , duchas , higiene
5 1 0 K 59 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 59 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Para quien no de crédito:
sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/portal/es/w/servicio-de-ducha-en-l

Tiene su sentido, y también su gracia.
0 K 18
#2 UNX
Tendrían que modernizar las instalaciones para limitar la cantidad de agua por abonado. Pasas la tarjeta y tienes 5 minutos, de sobra.
En muchas de estas instalaciones hay gente que se cree que está en un spa.
0 K 12
frg #7 frg
Esto no ocurría cuando tenías que ir a ducharte a la "casa de duchas". Nadie iba allí si no lo necesitaba de verdad, claro que el servicio era único, sin extras como piscinas o similares.
0 K 12
powernergia #4 powernergia
¿Quien no tiene ducha en su domicilio?
0 K 12
perogrullobrrr #5 perogrullobrrr
#4 obras, personas dependientes con bañera, precariedad habitacional, cortes de suministro de agua.... Supongo
0 K 13
frg #6 frg
#4 Hay casas muy viejas e infraviviendas que no la tienen.
0 K 12
#3 villarraso1978
Yo he sido 'testigo' de una de esas duchas spa.
Fui al vestuario para cambiarme para ir a una clase dirigida, Condición Física, unos 10 minutos antes de empezar. Al entrar había un fuerte olor nauseabundo inundaba todo el vestuario que venía de unas botas viejas. Una persona estaba duchándose. Una hora más tarde, al acabar la clase y volver a ese vestuario, la persona en la ducha, las botas y el olor nauseabundo seguían en el mismo sitio.
Afortunadamente hay más vestuarios y me fui a otro.
0 K 6

menéame