Vitoria exige juramento escrito para ducharse  

Todo comenzó cuando el Ayuntamiento, harto de que algunos ciudadanos se colaran en las duchas municipales como si fueran spas de cinco estrellas, decidió poner orden. Así nace el “Pase Ducha”, un documento que solo se obtiene tras un solemne juramento escrito si no tienes ducha en tu domicilio. Afecta a empadronados en Vitoria sin abono deportivo. Pueden acceder a las 15 instalaciones sagradas: polideportivos, centros cívicos y frontones donde el agua cae como bendición.