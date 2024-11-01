Visualización de las miles de bombas atómicas que explotaron en la Tierra [ENG]  

Visualización realizada por Orbital Mechanics de 2.153 explosiones de armas nucleares en la Tierra desde 1945. El número asciende a 2.119 pruebas, la mayoría de ellas realizadas por Estados Unidos (1.032) y la URSS (727). El dispositivo más grande jamás detonado fue la Bomba del Zar, una bomba de hidrógeno de 50 megatones que estalló en la atmósfera sobre una isla del mar de Barents en 1961. La Bomba del Zar tenía más del triple de potencia que la bomba más grande probada por Estados Unidos.