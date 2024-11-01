La visita de Daniel Guzmán a 'La revuelta' en momentos: de su etapa como albañil a la decoloración de pelo de David Broncano y una cena improvisada

Seguimos el programa del 14 de octubre, justo después del partido de la Selección, con el productor, director y actor y la participación de colaboradores como Candela Peña. Guzmán tiene una nueva película de la cuál aseguraba, a diferencia de muchas otras veces, no querer hablar más que lo estrictamente necesario. "Tenía muchas ganas de venir, tenía ganas de venir a hablar de la vida y ya que ha salido 'La deuda' pues también se ha comentado", agradecía antes de marcharse.