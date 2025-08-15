·
9
meneos
112
clics
VirtualBox 7.2
Nueva versión de VirtualBox, con mejoras gui y para linux
|
etiquetas
:
virtualbox
,
hypervisor
,
linux
8
1
0
K
74
tecnología
6 comentarios
8
1
0
K
74
tecnología
#1
Sigo_intentandolo
Oracle... esa gran empresa amiga de sus usuarios...
4
K
41
#3
tdgwho
#1
Órale!
1
K
23
#2
chavi
KVM en Linux
Hyper-V en Windows
Para qué VBOx ??
1
K
16
#5
donchan
#2
VirtualBox es mucho más sencillo de usar que no Hyper-V.
0
K
7
#6
chavi
#5
Es mucho peor. Y no es mas complicado, y no necesitas instalar nada
0
K
13
#4
Tecar
No usar si se puede evitar.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
