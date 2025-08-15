edición general
VirtualBox 7.2

Nueva versión de VirtualBox, con mejoras gui y para linux

#1 Sigo_intentandolo
Oracle... esa gran empresa amiga de sus usuarios...
tdgwho #3 tdgwho
#1 Órale!

xD
#2 chavi
KVM en Linux
Hyper-V en Windows

Para qué VBOx ??
#5 donchan
#2 VirtualBox es mucho más sencillo de usar que no Hyper-V.
#6 chavi
#5 Es mucho peor. Y no es mas complicado, y no necesitas instalar nada
#4 Tecar
No usar si se puede evitar.
