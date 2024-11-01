La violencia vicaria y los feminicidios ampliados se disparan un 600% en España: radiografía de un fenómeno en auge

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 ha puesto cifras al rostro más cruel de la violencia machista en España: los feminicidios ampliados —aquellos crímenes que afectan no solo a la mujer, sino también a su entorno familiar— crecieron un 600% en 2024 respecto al año anterior. El dato refleja la brutalidad con la que algunos agresores deciden extender la violencia hacia hijos, padres, hermanos o incluso conocidos de las víctimas.
| etiquetas: violencia vicaria , feminicidios , fiscal , familia , víctimas , brutalidad
Las estadísticas no se usan así. Con porcentajes tan pequeños en muestras tan grandes es normal ver variaciones grandes en porcentaje relativo. Pero el titular es espectacular. Mis dieces al juntaletras.