La violencia vicaria y los feminicidios ampliados se disparan un 600% en España: radiografía de un fenómeno en auge

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 ha puesto cifras al rostro más cruel de la violencia machista en España: los feminicidios ampliados —aquellos crímenes que afectan no solo a la mujer, sino también a su entorno familiar— crecieron un 600% en 2024 respecto al año anterior. El dato refleja la brutalidad con la que algunos agresores deciden extender la violencia hacia hijos, padres, hermanos o incluso conocidos de las víctimas.