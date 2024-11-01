Violencia, Opinión

Kirk ayudó a organizar las movilizaciones previas del asalto al Capitolio del 6 de enero. Kirk se oponía al aborto en todos los casos, incluso tras violación. Kirk era un férreo antifeminista, alguien que defendía abiertamente la sumisión de la mujer y era contrario a cualquier método anticonceptivo. Kirk se oponía a la ley de derechos civiles de 1964 y creía que Martin Luther King era mala persona. Kirk se oponía al matrimonio homosexual. Kirk era un integrista religioso.