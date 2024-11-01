Violencia, Opinión

Kirk ayudó a organizar las movilizaciones previas del asalto al Capitolio del 6 de enero. Kirk se oponía al aborto en todos los casos, incluso tras violación. Kirk era un férreo antifeminista, alguien que defendía abiertamente la sumisión de la mujer y era contrario a cualquier método anticonceptivo. Kirk se oponía a la ley de derechos civiles de 1964 y creía que Martin Luther King era mala persona. Kirk se oponía al matrimonio homosexual. Kirk era un integrista religioso.
Pero matar esta mal, por muy mierdas que sea la persona a la que mates.
Aun no se sabe nada de quien le dio matarile, hacer especulaciones antes de ninguna confirmacion o desmentido solo fomenta el odio.
Lo unico que puedo decir es que cada dia los Estates se deslizan mas y mas hacia la República Bananera con asesinatos politicos, atentados, giros hacia el totalitarismo... es flipante ver la velocidad a la que se puede descomponer una sociedad.
Esta era su opinión, no digo que esté bien, dijo que le han pagado con su moneda.
Un mierda menos en el mundo. Brindo por ello.
Es una deliciosa ironía, cierto, porque le han pagado con su propia ideología.
Solo hay que ver sus declaraciones para saber que no era una buena persona
Es un caso de karma extremo y un darwin de libro.
El sector montañés del partido, han ido más allá. Stewart Rhodes, condenado por sedición a décadas de cárcel por el asalto al Capitolio e indultado por Trump hace unos meses, anunciaba que volverá a formar una milicia para “proteger” a los suyos. Ed Martin, un trumpista que trabaja llevando indultos en el Departamento de Justicia, ha citado la Biblia, diciendo “Mía es la venganza, yo pagaré,… » ver todo el comentario
Así que, si os queréis quitar el complejo ese de "la supremacía moral de la izquierda", dejad de poner el listón tan bajo, o al menos, empezad a leer los artículos antes de opinar.
Por si a alguien le falla la memoria, lleva un personaje que recorrio no se cuantos kilometros para ir a matar negros en el BLM.
Hoy la derecha llora de lo que llevan decadas riendose
Este tío, como bien pone #1, ha ayudado a dar un intento de golpe de estado donde hubo muertos. Y lejos de arrepentirse, estaría más que dispuesto a repetirlo o hacer cosas peores.
No podemos ver el futuro, así que solo hablamos de hipótesis... Pero si esta muerte ha prevenido otras de gente que no tiene nada que ver (como policías que defienden el capitolio) ¿No es algo positivo?
¿No… » ver todo el comentario
Ahora ese discurso (de mierda) tiene un martir. Les das argumentos a sus chaladuras
Pero no es menos cierto, y por eso ponía el ejemplo de Luigi, que unos pocos de estos, e igual se suavizan un poco con las medidas que afecten a mucha gente para mal, por miedo a ser los siguientes.
Y reitero que soy contrario a la justicia por turba en la mayoría de las ocasiones. Pero si algo hemos podido aprender de los franceses, además de las modas cuestionables como las pelucas blancas, es que a veces, y cuando la justicia no llega al pueblo, es legítimo aplicar esa justicia por turba.
Por otro lado, historicamente tambien.... la pendiente resbaladiza de la escalada de violencia suele pillar inercia y ser muy jodida eh...
Ya he dicho que sacaba el tema por polemizar, pero soy el primero que no tiene nada claro donde puede estar el límite de lo aceptable.
Bueno, miento, de mis propios comentarios tengo claro que las modas francesas están fuera del límite de lo aceptable.
¿Te parece que necesita argumentos para hacer lo que le salga del cipote?
Me da la sensación de vivir en otra realidad cuando veo comentarios como el tuyo de no hay que bajarse a su nivel cuando esta gente es ya un peligro para la vida de los demás.
Peeeero yo tampoco las tengo todas conmigo, solo digo que es una senda peligrosa.
E independientemente de todo ello, estamos hablando de algo bastante grave de lo que todavia no se sabe absolutamente nada, la prudencia al levantar acusaciones o reivindicar actos suele ser un buen consejo... El incendio del Reichstag igual tambien le parecia una buena idea en su dia a alguien por puro revanchismo
De todas formas eres muy inocente si crees que esta gente les importa un carajo el cabezón que han matado antes de todo esto ya tenían a los camisas parda patrullando las calles.
La derecha va a venderlo como un padre de familia cristiano que intentaba luchar por su país, la izquierda va a reírse de una muerte tan irónica y evidentemente no merecida, pero lo más parecido a merecida que existe, la derecha va a poner el grito en el cielo porque nos riamos de un mártir,… » ver todo el comentario
Hay una diferencia muy grande entre Maglione y esto.
Con Maglione la figura atacada era un CEO de una gran aseguradora, son muy muy pocos y tienen un control enorme sobre la vida de millones de personas.
En este caso es un tema ideologico, ahi se justifica atacar a cualquiera, literalmente. Esa persona representaba a muchas otras, te guste o no. Esto es justificar el inicio de una guerra civil, donde las diferencias ideologicas se resuelven con sangre.
Como he puesto, era por polemizar y abrir debate, y agradezco el razonamiento.
"Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo exacto del asesinato del activista de 31 años, casado y padre de dos hijos pequeños, antiabortista y defensor de la mano dura contra la inmigración."
Solo le ha faltado decir que le gustaba ver futbol americano con los amigos y que los fines de semana ayudaba a la comunidad.
En serio, es que es vomitivo.
Pero lo hace un mierda menos
Pero según su ética la empatía es un invento dañino y es justo que muera gente para que el ciudadano usano tenga armas con las que defenderse de un estado opresor, y entiendo que muchos muchos usanos consideren que la administración Trump es un estado opresor. Kirk dedicó su vida a generar odio y a joderle la vida a la gente, y a defender que el ciudadano puede defenderse con las armas contra gente como él.
Cada día mueren unas 150.000 personas, no voy a decir que Kirk se merecía morir, pero se lo merecía mucho más que las otras 149.999, incluidos los niños que ayer murieron en un tiroteo escolar por culpa de gente como Kirk
Te pegan un tiro.
La derecha evangélica conservadora se ha ocultado durante mucho tiempo tras el teatro de la piedad, con el coro de sus vacías "pensamientos y oraciones" resonando con más fuerza que cualquier legislación. Aprueban leyes para prohibir libros, pero no las balas. Lloran por los no nacidos, pero ignoran la hemorragia. Tachan de amenaza a las drag queens mientras entregan rifles AR-15 a adolescentes.
Y cuando llega el momento de… » ver todo el comentario
¿Sus ideas sobre las armas eran aberrantes? Sí.
¿Sus ideas sobre el aborto también? Sí.
¿Estoy de acuerdo con sus ideas políticas en general? No.
Pero ojalá hubiese dentro de su bando más gente como Kirk, dispuestos a sentarse y hablar, dispuestos a escuchar a gente con ideas totalmente contrarias á las suyas y debatir de forma tranquila y desde el respeto aunque tengan posturas Irreconciliables.
Y ya puestos, ojalá hubiera más gente con esa actitud también en el bando contrario...
Me parece una gran pérdida para la escena política...
El FBI forzó la salida hace unos meses a la jefa de su oficina en Utah, Mehtab Syed, sin motivo aparente. Nacida en Pakistán, era una de las mayores expertas en terrorismo de toda la agencia.
Trump nombró como jefe de la unidad de prevención antiterrorista a un tal Thomas Fugate, un tipo de 22 años.
Ya empieza a cosechar éxitos.
bueno, pues ya estaría
El otro bando tambien puede dar un listado de porque sus rivales merecen morir.
La realidad es que esto es muy peligroso, parece mentira que en España no lo sepamos, esto puede acabar llevando a una guerra civil
Según publicó Elon Musk fueron los de Partido Demócrata (luego se metió otra raya)
