Violencia, Opinión

Kirk ayudó a organizar las movilizaciones previas del asalto al Capitolio del 6 de enero. Kirk se oponía al aborto en todos los casos, incluso tras violación. Kirk era un férreo antifeminista, alguien que defendía abiertamente la sumisión de la mujer y era contrario a cualquier método anticonceptivo. Kirk se oponía a la ley de derechos civiles de 1964 y creía que Martin Luther King era mala persona. Kirk se oponía al matrimonio homosexual. Kirk era un integrista religioso.

68 comentarios
Comentarios destacados:                
#8 #1 Kirk era un mierda, estar muerto no lo hace menos mierda.
Pero matar esta mal, por muy mierdas que sea la persona a la que mates.
Aun no se sabe nada de quien le dio matarile, hacer especulaciones antes de ninguna confirmacion o desmentido solo fomenta el odio.

Lo unico que puedo decir es que cada dia los Estates se deslizan mas y mas hacia la República Bananera con asesinatos politicos, atentados, giros hacia el totalitarismo... es flipante ver la velocidad a la que se puede descomponer una sociedad.
themarquesito #1 themarquesito
Kirk era de lo peor que había en EE.UU:
Kirk (insisto) ayudó a organizar las movilizaciones previas del asalto al Capitolio del 6 de enero. Kirk se oponía al aborto en todos los casos, incluso tras violación. Kirk era un férreo antifeminista, alguien que defendía abiertamente la sumisión de la mujer y era contrario a cualquier método anticonceptivo. Kirk se oponía a la ley de derechos civiles de 1964 y creía que Martin Luther King era mala persona. Kirk se oponía al matrimonio homosexual. Kirk era un integrista religioso.
Graffin #2 Graffin *
#1 "...Be like Kirk, stay dead."
elGude #3 elGude
#1 Vamos, que era un odiador profesional.
Catacroc #6 Catacroc
#5 Nadie ha dicho en este hilo que tuviese que morir. Os inventais argumentos para tener razon, como Kirk. Han dicho que era un cabron con pintas. Pero si empezamos a eliminar a los que son mala gente no terminamos nunca y tenemos otras cosas que hacer.
elGude #7 elGude
#5 ¿Por qué no lo han sacado bajo fianza?”, dijo Kirk el lunes en su pódcast sobre el hombre que supuestamente golpeó con un martillo a Paul, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el viernes pasado. “Por cierto, si algún patriota increíble por ahí en San Francisco o el Área de la Bahía quiere convertirse en un héroe de las elecciones de medio mandato, alguien debería ir y pagar la fianza de este tipo, apuesto a que la fianza es de treinta o cuarenta mil dólares”. Con una sonrisa burlona, añadió: “Sáquenlo bajo fianza y luego vayan a hacerle algunas preguntas”.

Esta era su opinión, no digo que esté bien, dijo que le han pagado con su moneda.
Noeschachi #11 Noeschachi
#5 El notas iba por ahí justificando la muerte de niños en Gaza o definia los tiroteos en los colegios como "un mal menor y el precio de la libertad" y despues se las daba de pro-vida. No era "la izquierda" sino este tio precisamente quien iba diciendo que otros debian morir por el bien general.
platypu #13 platypu
#11 Nunca ha dicho que otros deben morir por el bien general
elGude #17 elGude
#13 Decían que los muertos en tiroteos eran parte del precio a pagar por mantener la segunda enmienda.
traviesvs_maximvs #47 traviesvs_maximvs
#17 qué deliciosa ironía

Un mierda menos en el mundo. Brindo por ello.
elGude #67 elGude
#47 A ver, era la típica persona que decía que cosas que creía que jamás le iban a influir, que hablaba desde una atalaya de marfil.

Es una deliciosa ironía, cierto, porque le han pagado con su propia ideología.
#56 NoMeVeas
#13 Es gracioso, por que si que lo dijo ( claro, para lo que el era el bien general, la segunda enmienda)
platypu #61 platypu
#56 Aprende ingles
The_real_deal #20 The_real_deal *
#5 lo de que debe morir te lo has inventado tu.
Verdaderofalso #25 Verdaderofalso
#5 en este hilo nadie justifica el asesinato de una persona de la bajeza moral de Kirk. Fundamentalista religioso y odiador profesional, el si que era de esa clase de persona.
Solo hay que ver sus declaraciones para saber que no era una buena persona
CerdoJusticiero #26 CerdoJusticiero
#5 Qué difícil me pones no llevarme un strike por insultos directos.
devilinside #32 devilinside
#26 No tiene la relevancia suficiente
platypu #41 platypu
#26 Que pasa que tienes miedo de que te baneen y no poder soltar tus comentarios de mierda?
#42 Pozitronico
#5 Hay opiniones parecidas a las mías, las hay diferentes de las mías y luego están... las opiniones cuyos defensores deberían estar en una celda de aislamiento de por vida o directamente muertos. Y muertos a causa de sus opiniones, como es el caso: un imbécil que defendía que todos en los USA tengan armas.

Es un caso de karma extremo y un darwin de libro.
platypu #46 platypu
#42 Vaya, otro zurdo que defiende el asesinato por una opinion diferente
#51 Pozitronico
#46 Bueno, pero soy más selectivo. No soy partidario de hundir barcos de ONGs o fundirlos para hacer cuchillos como tus diestros.
Tito_Keith #44 Tito_Keith
#5 no creo que seas muy de leer, por eso te dejo aquí un fragmento del artículo que te puede interesar:
El sector montañés del partido, han ido más allá. Stewart Rhodes, condenado por sedición a décadas de cárcel por el asalto al Capitolio e indultado por Trump hace unos meses, anunciaba que volverá a formar una milicia para “proteger” a los suyos. Ed Martin, un trumpista que trabaja llevando indultos en el Departamento de Justicia, ha citado la Biblia, diciendo “Mía es la venganza, yo pagaré,…   » ver todo el comentario
platypu #54 platypu
#44 Entonces sigues justificando el asesinato. Ya me ha quedado claro
Tito_Keith #65 Tito_Keith
#54 sigues sin leerlo. No pasa nada, disfruta de tu mañana. Un saludo
Ysinembargosemueve #64 Ysinembargosemueve
#44 Contando con que la "izquierda" en EEUU es el partido "demócrata", no va muy desencaminado.
Alvariviriss #66 Alvariviriss
#44 La asimetría entre 'ambos bandos' es gigantesca pero tienes a personajillos como al que respondes con la cabeza lavada incapaz de pensar por si mismo y comprando todos los discursos y majaderías
laguerrillasilenciosa #45 laguerrillasilenciosa
#5 Vaya, la derecha moralmente repugnante soltando mentiras por vender su libro en blanco.
#52 Padomon
#5 El artículo dice explícitamente todo lo contrario. De hecho, su hubieras leído el artículo, verías que la "izquierda" estadounidense, cuando ha sucedido algo similar para con los de su partido, se ha comportado de manera mucho mas conciliadora y sin buscar demonizar al otro lado ni enaltecer cazas de brujas.

Así que, si os queréis quitar el complejo ese de "la supremacía moral de la izquierda", dejad de poner el listón tan bajo, o al menos, empezad a leer los artículos antes de opinar.
#53 NoMeVeas
#5 La derecha es esto:
x.com/Rittenreloaded/status/1965911479250726930
Por si a alguien le falla la memoria, lleva un personaje que recorrio no se cuantos kilometros para ir a matar negros en el BLM.
Hoy la derecha llora de lo que llevan decadas riendose
#62 pushakk
#5 Vaya, la derecha estúpida y mentirosa diciendo que alguien ha dicho algo que no ha dicho.
Mangione #4 Mangione
#1 Lo que decía Kirk del que atacó al marido de Pelosi...  media
skaworld #8 skaworld
#1 Kirk era un mierda, estar muerto no lo hace menos mierda.
Pero matar esta mal, por muy mierdas que sea la persona a la que mates.
Aun no se sabe nada de quien le dio matarile, hacer especulaciones antes de ninguna confirmacion o desmentido solo fomenta el odio.

Lo unico que puedo decir es que cada dia los Estates se deslizan mas y mas hacia la República Bananera con asesinatos politicos, atentados, giros hacia el totalitarismo... es flipante ver la velocidad a la que se puede descomponer una sociedad.
themarquesito #10 themarquesito
#8 Completamente de acuerdo: Charlie Kirk era un trozo de mierda con ojos, pero no por ello merecía que le pegaran un tiro.
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#8 #10 Si bien normalmente estaría completamente de acuerdo con estos comentarios, voy a polemizar un poco.

Este tío, como bien pone #1, ha ayudado a dar un intento de golpe de estado donde hubo muertos. Y lejos de arrepentirse, estaría más que dispuesto a repetirlo o hacer cosas peores.

No podemos ver el futuro, así que solo hablamos de hipótesis... Pero si esta muerte ha prevenido otras de gente que no tiene nada que ver (como policías que defienden el capitolio) ¿No es algo positivo?

¿No…   » ver todo el comentario
skaworld #15 skaworld
#14 Sin entrar en el debate etico del valor una vida humana o la posibilidad de redencion de las personas :

Ahora ese discurso (de mierda) tiene un martir. Les das argumentos a sus chaladuras
mente_en_desarrollo #16 mente_en_desarrollo
#15 Cierto es.

Pero no es menos cierto, y por eso ponía el ejemplo de Luigi, que unos pocos de estos, e igual se suavizan un poco con las medidas que afecten a mucha gente para mal, por miedo a ser los siguientes.

Y reitero que soy contrario a la justicia por turba en la mayoría de las ocasiones. Pero si algo hemos podido aprender de los franceses, además de las modas cuestionables como las pelucas blancas, es que a veces, y cuando la justicia no llega al pueblo, es legítimo aplicar esa justicia por turba.
skaworld #18 skaworld
#16 No se meu, porque por un lado historicamente sip, tienes razon.
Por otro lado, historicamente tambien.... la pendiente resbaladiza de la escalada de violencia suele pillar inercia y ser muy jodida eh...
mente_en_desarrollo #21 mente_en_desarrollo
#18 Sí, completamente de acuerdo.

Ya he dicho que sacaba el tema por polemizar, pero soy el primero que no tiene nada claro donde puede estar el límite de lo aceptable.

Bueno, miento, de mis propios comentarios tengo claro que las modas francesas están fuera del límite de lo aceptable.
#22 Suleiman
#15 Teniendo razón en lo que dices, no creo que necesiten ningún mártir. Sus chaladuras vienen de lejos y esto no hará subir, si nomas bien continuar.
parrita710 #33 parrita710
#15 Trump está invadiendo con militares ciudades de sus enemigos políticos, ha reventado los últimos vestigios de control que quedaban en estados unidos contra el gobierno, está metiendo en campos de concentración en del extranjero a civiles tanto propios como inmigrantes, permite a su aliado bombardear a otros de sus aliados y está desmantelando la policía para implantar su gestapo.
¿Te parece que necesita argumentos para hacer lo que le salga del cipote?
Me da la sensación de vivir en otra realidad cuando veo comentarios como el tuyo de no hay que bajarse a su nivel cuando esta gente es ya un peligro para la vida de los demás.
skaworld #43 skaworld *
#33 Esta gente es un peligro para la vida de los demás, pero se apoyan en una base electoral con un discurso, que si que demagojico torticero y lleno de falacias. Pero darles mas gasolina para su argumentario no creo que ayude.

Peeeero yo tampoco las tengo todas conmigo, solo digo que es una senda peligrosa.

E independientemente de todo ello, estamos hablando de algo bastante grave de lo que todavia no se sabe absolutamente nada, la prudencia al levantar acusaciones o reivindicar actos suele ser un buen consejo... El incendio del Reichstag igual tambien le parecia una buena idea en su dia a alguien por puro revanchismo
parrita710 #55 parrita710
#43 El parlamento lo quemaron los nazis. No me sorprendería que lo haya matado el propio Trump o el Mossad para que dejen de hablar de Israel o de Epstein si es lo que quieres decir.
De todas formas eres muy inocente si crees que esta gente les importa un carajo el cabezón que han matado antes de todo esto ya tenían a los camisas parda patrullando las calles.
skaworld #59 skaworld *
#50 por no repetirme, goto #15 #43
Varlak #68 Varlak *
#43 No solo es una senda peligrosa, es el inicio de una guerra civil, estoy convencido de ello, de hecho es que no me sorprendería que fuese un ataque de falsa bandera, es todo demasiado perfecto.

La derecha va a venderlo como un padre de familia cristiano que intentaba luchar por su país, la izquierda va a reírse de una muerte tan irónica y evidentemente no merecida, pero lo más parecido a merecida que existe, la derecha va a poner el grito en el cielo porque nos riamos de un mártir,…   » ver todo el comentario
Adunaphel #58 Adunaphel
#14
Hay una diferencia muy grande entre Maglione y esto.
Con Maglione la figura atacada era un CEO de una gran aseguradora, son muy muy pocos y tienen un control enorme sobre la vida de millones de personas.
En este caso es un tema ideologico, ahi se justifica atacar a cualquiera, literalmente. Esa persona representaba a muchas otras, te guste o no. Esto es justificar el inicio de una guerra civil, donde las diferencias ideologicas se resuelven con sangre.
mente_en_desarrollo #63 mente_en_desarrollo
#58 Buen punto.
Como he puesto, era por polemizar y abrir debate, y agradezco el razonamiento.
Aergon #40 Aergon
#10 Por mucho menos sentencian a muerte en ese trozo del planeta. No sé si se lo merecia pero son sus costumbres y hay que respetarlas.
#19 Suleiman
#8 Me encanta como definen a este desgraciado en el pais:

"Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo exacto del asesinato del activista de 31 años, casado y padre de dos hijos pequeños, antiabortista y defensor de la mano dura contra la inmigración."

Solo le ha faltado decir que le gustaba ver futbol americano con los amigos y que los fines de semana ayudaba a la comunidad.
devilinside #34 devilinside
#19 Y siempre saludaba
glynch #36 glynch
#19 y las barbacoas
Varlak #57 Varlak
#19 A mi en Reddit me están recriminando que haga chistes sobre un señor que murió por debatir en una universidad contra sus enemigos políticos, que buscaba el debate y la concordia.

En serio, es que es vomitivo.
The_real_deal #23 The_real_deal
#8 estar muerto no lo hace menos mierda

Pero lo hace un mierda menos
Varlak #60 Varlak
#23 Y con ésto, para mi, se acaba el debate
Aergon #37 Aergon
#8 JFK...
Varlak #50 Varlak *
#8 100% de acuerdo, según mi ética Kirk no merecía morir y merece toda mi empatía.

Pero según su ética la empatía es un invento dañino y es justo que muera gente para que el ciudadano usano tenga armas con las que defenderse de un estado opresor, y entiendo que muchos muchos usanos consideren que la administración Trump es un estado opresor. Kirk dedicó su vida a generar odio y a joderle la vida a la gente, y a defender que el ciudadano puede defenderse con las armas contra gente como él.

Cada día mueren unas 150.000 personas, no voy a decir que Kirk se merecía morir, pero se lo merecía mucho más que las otras 149.999, incluidos los niños que ayer murieron en un tiroteo escolar por culpa de gente como Kirk
#9 capitan.meneito
Defiendes las armas.
Te pegan un tiro.
Moderdonia #24 Moderdonia
"La hipocresía cristiana y el teatro del victimismo

La derecha evangélica conservadora se ha ocultado durante mucho tiempo tras el teatro de la piedad, con el coro de sus vacías "pensamientos y oraciones" resonando con más fuerza que cualquier legislación. Aprueban leyes para prohibir libros, pero no las balas. Lloran por los no nacidos, pero ignoran la hemorragia. Tachan de amenaza a las drag queens mientras entregan rifles AR-15 a adolescentes.

Y cuando llega el momento de…   » ver todo el comentario
Nobby #28 Nobby
No estoy de acuerdo con las ideas que defendía, pero Kirk se dedicaba a ir a las universidades, montar un stand y debatir tranquilamente con quien quisiera ponerse al micrófono al otro lado.

¿Sus ideas sobre las armas eran aberrantes? Sí.
¿Sus ideas sobre el aborto también? Sí.
¿Estoy de acuerdo con sus ideas políticas en general? No.

Pero ojalá hubiese dentro de su bando más gente como Kirk, dispuestos a sentarse y hablar, dispuestos a escuchar a gente con ideas totalmente contrarias á las suyas y debatir de forma tranquila y desde el respeto aunque tengan posturas Irreconciliables.
Y ya puestos, ojalá hubiera más gente con esa actitud también en el bando contrario...

Me parece una gran pérdida para la escena política...
#12 fremen11
Cada uno recoge lo que siembra..................que se joda.............
HeilHynkel #30 HeilHynkel
Veo que el Kirk es la Ayn Rand con tupé.
#27 Marisadoro

El FBI forzó la salida hace unos meses a la jefa de su oficina en Utah, Mehtab Syed, sin motivo aparente. Nacida en Pakistán, era una de las mayores expertas en terrorismo de toda la agencia.
Trump nombró como jefe de la unidad de prevención antiterrorista a un tal Thomas Fugate, un tipo de 22 años.

Ya empieza a cosechar éxitos.
Frasier_Crane #29 Frasier_Crane *
Dais mucho miedo algunos y vuestra idea de democracia donde está justificado reventarle el cuello a balazos a alguien por sus opiniones e ideología. Un tío que iba a universidades, debatía, exponía sus ideas y se exponía a sí mismo por lo controvertido de muchas de estas ideas no merece que le peguen un tiro. Estoy en las antípodas ideológicas de este señor, pero no es justificable matar a tiros a alguien porque tiene opiniones de mierda.
#35 fpove
Bueno el dijo que estos tiroteos eran un pequeño problema que habia que pagar para tener libertad, pues la ha tenido.
#49 panzeta
Murió haciendo lo que más le gustaba: defender que la gente muera como precio a pagar por el derecho a portar armas.
Tito_Keith #48 Tito_Keith
thoughts and prayers!
bueno, pues ya estaría
RamonMercader #31 RamonMercader
Es asqueroso y muy peligroso justificar el asesinato y dar a entender que se lo merecia.

El otro bando tambien puede dar un listado de porque sus rivales merecen morir.

La realidad es que esto es muy peligroso, parece mentira que en España no lo sepamos, esto puede acabar llevando a una guerra civil
#39 fpove
#31 Nadie se merece morir o ser asesinado menos en ciertos casos; lo que la gente esta diciendo es que es un caso de leopardo come caras, porque decia que los tiroteos eran un pequeño precio a pagar y que a quien le toque pues mala suerte, porque preservaba la libertad del resto, pues le ha tocado a el.
RoneoaJulieta #38 RoneoaJulieta *
«Aun no se sabe nada de quien le dio matarile».
Según publicó Elon Musk fueron los de Partido Demócrata (luego se metió otra raya)
www.clarin.com/estados-unidos/polemico-posteo-elon-musk-muerte-charlie
