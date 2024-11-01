edición general
Las viñetas han dejado de denunciar la guerra y el genocidio en Palestina

¿Qué ocurre con las imágenes actuales de Palestina? Hace unos meses poblaban los medios y se convertían en vehículo de denuncia. Ahora no trascienden a las grandes audiencias, no inundan los feeds de las redes sociales ni tampoco abren los telediarios.
La atención mediática está dejando de mirar a Palestina y al genocidio de su pueblo: su actualidad ya no se encuentra en portada. Así lo denuncian los periodistas palestinos.

#1 Lusco2
Y los Goebbels de Israel no paran en su propaganda que llaman Hasbará. Lo último la escenificación grabada por un dron de la entrega de un cadáver a la cruz roja, lo tiran por una ventana,lo entierran y desentierran para crear la percepción de que todo es falso.
#2 Katos *
Y todo por la flotilla que paró la guerra.
¿No nos tenemos que alegrar?

África es el continente olvidado, violaciones de niños y niñas, guerras continuas de décadas. Y occidente mirando a donde quieren sus gobernantes. Hace poco Isrrael, ¿qué sera lo próximo Rusia, Gas, Adolfo Suárez. ?
haprendiz #3 haprendiz
#2 Hace poco Isrrael, ¿qué sera lo próximo Rusia, Gas, Adolfo Suárez. ?

¿Y los niños? ¿Es que nadie piensa en los niños?
