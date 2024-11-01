Las viñetas han dejado de denunciar la guerra y el genocidio en Palestina

¿Qué ocurre con las imágenes actuales de Palestina? Hace unos meses poblaban los medios y se convertían en vehículo de denuncia. Ahora no trascienden a las grandes audiencias, no inundan los feeds de las redes sociales ni tampoco abren los telediarios.
La atención mediática está dejando de mirar a Palestina y al genocidio de su pueblo: su actualidad ya no se encuentra en portada. Así lo denuncian los periodistas palestinos.
¿No nos tenemos que alegrar?
África es el continente olvidado, violaciones de niños y niñas, guerras continuas de décadas. Y occidente mirando a donde quieren sus gobernantes. Hace poco Isrrael, ¿qué sera lo próximo Rusia, Gas, Adolfo Suárez. ?
¿Y los niños? ¿Es que nadie piensa en los niños?