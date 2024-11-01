edición general
Vigo prohíbe la actuación del Dandy de Barcelona y moviliza a la Policía para impedir el show

El Concello de Vigo da un paso más en su posición contra la actuación del polémico tiktoker Claudio Bermejo, conocido como "El Dandy de Barcelona" y prohíbe la celebración de su show previsto para la noche de este viernes 3 de octubre en un céntrico local de la ciudad. El Gobierno local avanza que movilizará a la Policía Local si es necesario y anticipa varias posibles multas al club que organizaba el espectáculo. La resolución aprobada este mismo viernes por la Concellería de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal es tajante y a

Torrezzno #1 Torrezzno *
¿Prohibiendo una actuación en un lugar privado?

"hay "indicios" de que la actuación es ilegal debido a su carácter "machista, misógino, racista y homófobo"."

Como esta el patio. Una cosa es la cultura de la cancelación. Otra es el estado impidiendo la libertad de expresión.

Habrá que definir donde esta el límite de lo que se puede o no decir.
ChatGPT #3 ChatGPT
#1 si hay indicios metes a un policía en la actuación y a la primera que suelte, lo engrilletas y te lo llevas.

Pero claro, igual se lía, así que, mejor usar la tecnología de minority report
#6 intotheflow *
#1 Solo hay que leer la noticia para conocer los motivos de la prohibición.
Edito, a la par que tú:
Motivo 1: "la Xunta de Galicia, que advertía al Gobierno local sobre dos denuncias en las que se explicaba que el espectáculo contribuía a "transmitir mensajes de odio". "No forman parte de un personaje ficticio,son reales", señalaba la comunicación de la Xunta para indicar que compartía la opinión y "preocupación" de las denuncias por el contenido sexista y le…   » ver todo el comentario
alfema #7 alfema
#1 Si es una actuación y el local no tiene licencia para eso sí se puede prohibir.

Aunque yo enviaría policía de paisano, lo grababa, si el tío lo que hace es un discurso que se puede calificar de ilegal, lo denuncio y además multo al local por realizar una actuación sin licencia para ello, ganas por ambos lados.
Torrezzno #8 Torrezzno *
#7 me sigue pareciendo mal. Al igual que los policías infiltrados en grupos de izquierdas es el estado controlando, vigilando e imponiendo un dictado sicológico. Pero al menos no estarian prohibiendo algo que no ha ocurrido
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Se han pasado de frenada prohibiendo esto.
#2 Xoche
Menudo saco de mierda
#4 Kikiru
Más propaganda gratuita para este personaje. Ahora su caché subirá y más gente irá a verlo.
