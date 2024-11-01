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Vigo aprueba la tasa que grava al turismo, más cara para los hoteles que para las viviendas de uso turístico

Vigo aprueba la tasa que grava al turismo, más cara para los hoteles que para las viviendas de uso turístico

La junta de gobierno local aprobó este viernes el proyecto de Ordenanza Fiscal reguladora del recargo municipal sobre el Impuesto Gallego de Estancias Turísticas es decir, la tasa turística, en la que se establecen las cuantías que deben abonar los turistas y visitantes que pernocten en alojamientos de la ciudad.
Las cuantías por noche son las que siguen:
Hotel 5 estrellas, 5 estrellas superior y 4 estrellas superior: 2€
Hotel 4 estrellas, 3 estrellas superior, 3 estrellas y 2 estrellas superior: 1,60€
Hotel 2 estrellas, 1 estr...

| etiquetas: tasa turística , uso turístico , hoteles , cuantía , estancia , ordenanza
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4 comentarios
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angelitoMagno #1 angelitoMagno
JODER; AL REVÉS :ffu: :ffu:
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emmett_brown #2 emmett_brown
Una tasa ridícula además. Pero bueno, por lo menos que sirva de referencia para multiplicarla por 10 en sitios colapsados por el turismo tipo Barcelona, Málaga o Valencia.
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Garbns #4 Garbns *
#2 Barcelona ya la cobra, si no recuerdo mal eran 3-4 euros por noche
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JuanCarVen #3 JuanCarVen
Esas tasas ya se pagaban hace una década en Italia.
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