Vigo aprueba la tasa que grava al turismo, más cara para los hoteles que para las viviendas de uso turístico

La junta de gobierno local aprobó este viernes el proyecto de Ordenanza Fiscal reguladora del recargo municipal sobre el Impuesto Gallego de Estancias Turísticas es decir, la tasa turística, en la que se establecen las cuantías que deben abonar los turistas y visitantes que pernocten en alojamientos de la ciudad.

Las cuantías por noche son las que siguen:

Hotel 5 estrellas, 5 estrellas superior y 4 estrellas superior: 2€

Hotel 4 estrellas, 3 estrellas superior, 3 estrellas y 2 estrellas superior: 1,60€

Hotel 2 estrellas, 1 estr...