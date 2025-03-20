El viejo disquete se resiste a morir: Linux mantiene su compatibilidad en 2025

En pleno 2025, hablar de disquetes puede sonar a nostalgia. Sin embargo, estos soportes magnéticos que marcaron toda una era de la informática siguen teniendo uso en la actualidad, y por ello resulta clave que los sistemas operativos continúen ofreciendo compatibilidad. El último parche publicado por Andy Shevchenko desde Intel no introduce grandes novedades funcionales, pero demuestra que el controlador de disquete sigue recibiendo atención.