Vídeos muestran nuevas pruebas del apoyo israelí a la milicia de Gaza (ENG)

Vídeos muestran nuevas pruebas del apoyo israelí a la milicia de Gaza (ENG)  

Las imágenes verificadas por Sky News muestran a una milicia de Gaza transportando suministros desde la dirección de una base del ejército israelí o la frontera israelí.

Veelicus #1 Veelicus
A estos dentro de 10 años los llamaran terroristas y asi justificaran una nueva matanza... el ciclo sin fin del sionismo en palestina
ezbirro #2 ezbirro
Financian a Hamás luego a la oposición, el siguiente capítulo es que tengan una guerra civil, así no se manchan las manos los sionistas.
