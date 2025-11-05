El vídeo viral de un egiptólogo impulsa un concurso de ideas internacional para salvar el Templo de Debod

Lo que el egiptólogo Tito Vivas ignoraba era que un vídeo suyo grabado en Abu Simbel alcanzaría tal nivel de difusión que terminaría inspirando un concurso público de ideas a nivel internacional para la protección del Templo de Debod. Ahora, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y Madrid Foro Empresarial se unen para lanzar el certamen.