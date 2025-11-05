edición general
El vídeo viral de un egiptólogo impulsa un concurso de ideas internacional para salvar el Templo de Debod

Lo que el egiptólogo Tito Vivas ignoraba era que un vídeo suyo grabado en Abu Simbel alcanzaría tal nivel de difusión que terminaría inspirando un concurso público de ideas a nivel internacional para la protección del Templo de Debod. Ahora, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y Madrid Foro Empresarial se unen para lanzar el certamen.

Cehona
Pero Ayto. tiene otras intenciones, descarta cubrir el Templo de Debod y cofinanciará con empresas la recuperación de su estanque.
Espero que la Embajada de Egipto en España tome cartas en el asunto, viendo el panorama.

rob
Para tenerlo ahí muerto de asco, mejor devolverlo y que descanse en el nuevo museo.
