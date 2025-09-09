·
VÍDEO | Nepal en llamas: los manifestantes matan a la esposa del exprimer ministro incendiando su casa
La ola de protestas por la prohibición de redes sociales deja al menos 19 muertos, el parlamento en llamas y la renuncia de KP Sharma Oli.
etiquetas
nepal
protestas
crisis
actualidad
actualidad
#2
SeñorPresunciones
Llevaban mucho tiempo hasta las narices. Conozco un chico nepalí y joder, por las cosas que cuenta en Katmandú no hay futuro.
#1
Rayder
#0
Relacionada
www.meneame.net/story/turba-incendia-parlamento-nepal-pese-dimision-pr
#5
Torrezzno
Los turistas que estén allí ahora lo estarán flipando. Un amigo me dijo una vez que Nepal era como la india pero civilizado y limpio. Como cambia la película
#6
Nylo
#5
imagino que civilizado y limpio también parece Corea del Norte. Sólo es cuestión de cerrar los ojos a determinadas realidades.
#3
Expat_Guinea_Ecuatorial
Eso si es un escrache y no los de España
#4
Nylo
Qué hermoso país. Todo espiritualidad, como La India.
#7
Donal_Trom
Ahora sí que pueden decir que arden las redes
