VÍDEO | Nepal en llamas: los manifestantes matan a la esposa del exprimer ministro incendiando su casa

VÍDEO | Nepal en llamas: los manifestantes matan a la esposa del exprimer ministro incendiando su casa

La ola de protestas por la prohibición de redes sociales deja al menos 19 muertos, el parlamento en llamas y la renuncia de KP Sharma Oli.

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Llevaban mucho tiempo hasta las narices. Conozco un chico nepalí y joder, por las cosas que cuenta en Katmandú no hay futuro.
Torrezzno #5 Torrezzno
Los turistas que estén allí ahora lo estarán flipando. Un amigo me dijo una vez que Nepal era como la india pero civilizado y limpio. Como cambia la película
Nylo #6 Nylo
#5 imagino que civilizado y limpio también parece Corea del Norte. Sólo es cuestión de cerrar los ojos a determinadas realidades.
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
Eso si es un escrache y no los de España
Nylo #4 Nylo
Qué hermoso país. Todo espiritualidad, como La India.
Donal_Trom #7 Donal_Trom
Ahora sí que pueden decir que arden las redes
