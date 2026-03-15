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La vida en la unidad que la despide: «Si un enfermo nos pregunta si se va a morir, no podemos decirle que sí o que no»

La vida en la unidad que la despide: «Si un enfermo nos pregunta si se va a morir, no podemos decirle que sí o que no»

Al contrario de lo que se suele pensar, el cuidado paliativo no debe llegar a los últimos quince días de vida de la persona, cuando su deterioro ya ha progresado. Por ejemplo, si a un paciente oncológico el tratamiento le provoca disnea, el médico debe buscar solución a este síntoma. «Tienen que comenzar desde el diagnóstico», destaca el doctor Batiz. Eso sí, la intensidad aumenta progresivamente si la patología se vuelve refractaria al tratamiento o si no responde a este, «de ello se ocupan los internistas, los cardiólogos, los oncólogos.

| etiquetas: salud , paliativos , enfermos
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6 comentarios
6 2 0 K 82 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Joder, pues en eso los médicos gallegos deben ser los mayores expertos de España.
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#1 soberao
Muy bueno y completo el artículo.
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#5 astur365_628eed2f50e0f
En el último hospital que trabajé tenían unidad de cuidados paliativos, pasábamos por allí pero nunca interactuabamos con el personal y menos aún con los pacientes hasta que un día nos avisaron de que igual nos llamaban porque una familia era un poco especial . Cuando nos avisaron más tarde yo llegué el primero y esperé por mis compañeros, como manda el protocolo pero una sanitaria me pidió que entrara con ella . Estaba el marido, un hombre mayor , la hija , el yerno y dos nietas . A la mayor…   » ver todo el comentario
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#4 tpm1
Los tratan como a gatos.
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Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
Meneo y no lo leo porque tuve que pasar por ello con mi madre y pronto hará un año que perdí a mi padre.
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Dan_1 #3 Dan_1
"Algún día. Como todos"
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menéame