La vida en la unidad que la despide: «Si un enfermo nos pregunta si se va a morir, no podemos decirle que sí o que no»

Al contrario de lo que se suele pensar, el cuidado paliativo no debe llegar a los últimos quince días de vida de la persona, cuando su deterioro ya ha progresado. Por ejemplo, si a un paciente oncológico el tratamiento le provoca disnea, el médico debe buscar solución a este síntoma. «Tienen que comenzar desde el diagnóstico», destaca el doctor Batiz. Eso sí, la intensidad aumenta progresivamente si la patología se vuelve refractaria al tratamiento o si no responde a este, «de ello se ocupan los internistas, los cardiólogos, los oncólogos.