Yul nació bajo el nombre de Yuli Borísovich Briner en la ciudad de Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso, el 11 de julio de 1920 en el seno de una familia de comerciantes suizos. Los primeros años del actor estuvieron marcados por la Revolución rusa. Ante el panorama, algunas familias de origen extranjero abandonaron el país, pero otras, como la de nuestro protagonista, decidieron quedarse. Yul vivió en la Rusia soviética hasta 1927,y 9bajo el pretexto del estudio, su madre obtuvo permiso para viajar con sus hijos a la ciudad china de Harbin????