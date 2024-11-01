edición general
10 meneos
67 clics
La vida cotidiana de los nazis en Santander tras la toma de la ciudad en la Guerra Civil

La vida cotidiana de los nazis en Santander tras la toma de la ciudad en la Guerra Civil

Gracias a los archivos militares y diplomáticos, y a sus diarios, correspondencia y álbumes privados de fotos, resulta posible conocer cómo era la vida cotidiana de los miembros de la Legión Cóndor en Santander, su visión de la Guerra Civil española, su percepción del enemigo, y sus expectativas personales, así como el impacto que produjo en ellos el choque cultural con la población de un país atrasado y, para ellos, exótico, como era la España de 1936. Los legionarios eran exponentes de la nueva élite alemana. Se trataba de jóvenes nazis con

| etiquetas: nazis , santander
8 2 0 K 109 actualidad
sin comentarios
8 2 0 K 109 actualidad

menéame