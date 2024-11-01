La victoria de la izquierda en Noruega en medio del avance de la derecha y las políticas antiinmigración en Europa

El triunfo del partido laborista se presenta como un caso extraño en medio del auge de ideas de ultraderecha en otros países de la región. Los cuatro millones de votantes noruegos acudieron masivamente a las urnas, y la participación del 78,9% fue la mayor que se ha visto en los últimos años.
Ese es el asunto.
Aunque nos cueste (a mi el primero).
Hay que votar.
La gente de toros,misa, cocaina y... no van a perdonar ese dia nadie.
Yo he encontrado este mantra para motivar mi decisión.
De sus mejores etapas.
Estos últimos 2 veranos he hablado con mucha gente en pueblos muy pequeños y me ha sorprendido que anteriores votantes del PSOE de toda la vida se habían pasado a VOX y parece que siguen creciendo.
Es imposible arreglar un sistema que esta roto desde su base.
Por cierto, la izquierda noruega es bastante más anti-UE que la derecha moderada.