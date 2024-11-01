edición general
37 meneos
39 clics

La victoria de la izquierda en Noruega en medio del avance de la derecha y las políticas antiinmigración en Europa

El triunfo del partido laborista se presenta como un caso extraño en medio del auge de ideas de ultraderecha en otros países de la región. Los cuatro millones de votantes noruegos acudieron masivamente a las urnas, y la participación del 78,9% fue la mayor que se ha visto en los últimos años.

| etiquetas: extrema derecha , izquierda , elecciones , noruega , victoria
30 7 0 K 309 actualidad
15 comentarios
30 7 0 K 309 actualidad
Comentarios destacados:      
autonomator #3 autonomator
Los cuatro millones de votantes noruegos acudieron masivamente a las urnas, y la participación del 78,9% fue la mayor que se ha visto en los últimos años.

Ese es el asunto.
Aunque nos cueste (a mi el primero).
Hay que votar.
La gente de toros,misa, cocaina y... no van a perdonar ese dia nadie.

Yo he encontrado este mantra para motivar mi decisión.

youtu.be/8AQAan4c6rs?si=KN4XcpCEi2TtII69
10 K 93
#5 Galton
#3 Yo hubiera empezado por robar...
0 K 9
autonomator #7 autonomator
#5 no me puedo resistir a ponerlo entero.
De sus mejores etapas.
youtu.be/pLi4aMz4X2s?si=4pz2Vdlln-l0dstQ
1 K 24
#10 Leon_Bocanegra
#7 luego que si la izquierda no sabe hacer autocrítica. Menudas ostias les da a los del solsticio de invierno. xD
0 K 13
DaniTC #6 DaniTC
#3 ¡¡pero es que dicen eso de los trans!!, ¿Y no es más importante para mi día a día el tema LGTBIQ+ que la sanidad pública, la educación pública, los derechos conseguidos de la izquierda? :troll:
0 K 10
vicvic #14 vicvic *
#3 Partes de premisas erróneas a sabiendas: hay gente de izquierdas que le gustan los toros - en el sentido de la izquierda clásica no suponía ningún problema-, también hay gente religiosa que es de izquierdas y vicios como cocaína o prostitución también los han consumido insignes socialistas o vinculados a estos, igual que "pecados" considerados por la izquierda actual como la caza. Y en el caso de prostitución altos cargos socialistas que, además, se vanagloriaban de ser feministas para más inri.
0 K 11
fareway #4 fareway
Ha pasado como en España en el 2023. Daban a la derecha como ganador y la izquierda se levantó del sofá y fue a votar. Si se consigue movilizar a la gente, la derecha no gobierna.
6 K 49
#8 XaviHG *
#4 Falso, pero seguid con vuestras leyendas. Los países nórdicos suelen tener participaciones altas. En Suecia en 2022 votó el 85% y ganó la derecha. En Madrid iba a perder Ayuso si votaba mucha gente.
2 K 20
allaquevamos #9 allaquevamos
#4 Ojo con eso que si la cosa sigue como hasta ahora quizás en las próximas elecciones nos llevemos una desagradable sorpresa.

Estos últimos 2 veranos he hablado con mucha gente en pueblos muy pequeños y me ha sorprendido que anteriores votantes del PSOE de toda la vida se habían pasado a VOX y parece que siguen creciendo.
0 K 7
#1 CosaCosa
No es más que una partida de ping pong. Ninguno sabe como arreglar ningún sistema occidental , así que gobierna uno, lo hace mal , la gente se enfada, y votan al otro, que también lo hace mal, y votamos al otro.

Es imposible arreglar un sistema que esta roto desde su base.
3 K 27
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A ver si no salen rana como los laboristas británicos.
2 K 26
#12 pozz
Con el 28%, es dificil hablar de victoria...
1 K 17
#11 XaviHG *
Ha ganado el partido laborista, favorable a aumentar considerablemente el gasto militar. Jens Stoltenberg, el anterior secretario general de la OTAN y ministro de finanzas desde 2024, es de ese partido. Su popularidad literalmente les ha hecho ganar (mirad las encuestas en wikipedia). Tanto Stoltenberg como el 1er ministro Støre son del ala centrista del partido. De hecho en 2021 los laboristas no formaron gobierno con la izquierda socialista sino con un partido centrista agrario.

Por cierto, la izquierda noruega es bastante más anti-UE que la derecha moderada.
1 K 9
#15 z1018
#11 pero tiene cosas de izquierda (aparte de las grandes ayudas sociales) como mantener un estado que en muchos sitios se tildaría de comunista, con las explotaciones de petróleo propiedad de una empresa estatal, la venta de alcohol y tabaco sólo en tiendas estatales y por supuesto el gran fondo público de inversión.
0 K 7
#13 XaviHG *
En el llamado "bloque rojo" hay dos partidos republicanos, tres que quieren prohibir las prospecciones petrolíferas y gasísticas (lo cual entregaría la seguridad energética de Europa a EEUU) y uno que quiere abandonar la OTAN. Me refiero a Izquierda Socialista, los Verdes y el Partido Rojo, que han sumado un 15% del voto. Como he dicho en el otro post, el ministro Stoltenberg es muy popular y ha dado la vuelta a las encuestas. Habrá que ver qué gobierno forman. No descartemos un gobierno a la danesa.
0 K 6

menéame