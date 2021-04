Vicisitudes de una pata madre que sobrevivió a varios ataques sucesivos de otros patos en el Parque del Retiro (Madrid)

De pronto, y sin que yo me percatara del momento exacto, comenzó un nuevo ataque en el sitio con un gran ruido de graznidos de los patos y una confusa escaramuza. En eso, pasó algo increíble. Un perro que paseaba con dos chicas jóvenes, sin correa en su cuello, se metió en el centro de la escena como una tromba no sé si con un ánimo defensivo de la pata o no. Pero lo que ocurrió fue que todos los patos se arrojaron al agua de inmediato, agresores y agredidos. Y con ellos, también lo hizo el perro.