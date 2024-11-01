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Viajes de hasta 26.000 euros y séquitos de 30 personas: los gastos de la presidenta balear del PP encienden a la oposición

Viajes de hasta 26.000 euros y séquitos de 30 personas: los gastos de la presidenta balear del PP encienden a la oposición

La polémica sobre el coste de los desplazamientos de Marga Prohens llega precedida por otra imagen: la de la líder balear de los populares bailando bachata durante su viaje institucional al Caribe, lo que ha sido esgrimido por la izquierda como metáfora de la gestión del Ejecutivo en un contexto de creciente tensión económica.

| etiquetas: marga prohens , baleares , pp , viajes , séquitos
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2 comentarios
4 1 0 K 60 politica
Kantinero #2 Kantinero
26000€
Esta quien se cree, Yuso?
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#1 CuiProdestHocBellum
Es lo que quieren los votantes de la derechusma. Quieren ser "súbditos", lamer las botas de sus "reyes" auto impuestos.
Alli donde gobiernan, crean su "corte", y extraen la riqueza del pueblo para trasladarla a sus amos.
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menéame