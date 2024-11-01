edición general
3 meneos
26 clics
Un viaje en ferri hacia la Groenlandia ártica

Un viaje en ferri hacia la Groenlandia ártica

Un viaje de cinco días a bordo del Sarfaq Ittuk, recorriendo en ferri la costa suroriental de Groenlandia, entre Qaqortoq e Ilulissat.

| etiquetas: ártico , viaje , barco , groenlandia
3 0 0 K 31 cultura
sin comentarios
3 0 0 K 31 cultura

menéame