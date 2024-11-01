El internet de Groenlandia pasa por Canarias

La relación entre Groenlandia y Canarias no es nueva, pero sí poco conocida, como explica un artículo de Arctic Today. Desde 2023, varios asentamientos remotos del norte y el este groenlandés reciben conexión a internet a través del satélite Amazonas Nexus, operado por la empresa española Hispasat. La señal viaja desde la órbita geoestacionaria hasta la estación espacial de Maspalomas. En teoría, la solución más rápida y eficiente para las zonas aisladas de Groenlandia sería Starlink, sin embargo, Groenlandia la vetó en 2024.