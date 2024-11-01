El internet de Groenlandia pasa por Canarias

La relación entre Groenlandia y Canarias no es nueva, pero sí poco conocida, como explica un artículo de Arctic Today. Desde 2023, varios asentamientos remotos del norte y el este groenlandés reciben conexión a internet a través del satélite Amazonas Nexus, operado por la empresa española Hispasat. La señal viaja desde la órbita geoestacionaria hasta la estación espacial de Maspalomas. En teoría, la solución más rápida y eficiente para las zonas aisladas de Groenlandia sería Starlink, sin embargo, Groenlandia la vetó en 2024.
| etiquetas: starlink , hispasat , groenlandia , canarias
07 de octubre de 2021
HISPASAT, el operador español de satélites de telecomunicaciones del Grupo Red Eléctrica, ha firmado un acuerdo con Tele Greenland, la compañía nacional de comunicaciones de Groenlandia, para la contratación de capacidad espacial en el satélite Amazonas Nexus hasta el final de su vida útil.