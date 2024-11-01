El veto al rezo en el Santo Sepulcro, más serio y con más raíz que la guerra en Irán

Israel da marcha atrás y accede a oraciones controladas en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Sin embargo, estamos ante un incidente sin precedentes "en siglos" que evidencia que las relaciones no están precisamente engrasadas entre confesiones.
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El prohibir la libertad religiosa en Jerusalén, es una declaración de intenciones. Y puede agitar el avispero más aún.
Religiosa es la excusa, el conflicto es por los recursos y la tierra.