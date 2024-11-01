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El veto al rezo en el Santo Sepulcro, más serio y con más raíz que la guerra en Irán

El veto al rezo en el Santo Sepulcro, más serio y con más raíz que la guerra en Irán

Israel da marcha atrás y accede a oraciones controladas en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Sin embargo, estamos ante un incidente sin precedentes "en siglos" que evidencia que las relaciones no están precisamente engrasadas entre confesiones.

| etiquetas: santo sepulcro , cristianos , jerusalen , libertad de culto , guerra irán
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7 comentarios
8 2 0 K 101 actualidad
javierchiclana #1 javierchiclana *
Con la de sufrimiento y muertes civiles que está habiendo en Gaza e Irán, que se enfoque en que alguien no han podido celebrar una misa es nauseabundo.
11 K 113
#2 Fanpiro
#1 creo que te equivocas. El conflicto en Palestina no es político o económico, es religioso.
El prohibir la libertad religiosa en Jerusalén, es una declaración de intenciones. Y puede agitar el avispero más aún.
0 K 9
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Religiosa es la excusa, el conflicto es por los recursos y la tierra.
4 K 77
javierchiclana #4 javierchiclana
#2 Es como quejarte de que te han clavado un alfiler en el dedo y a tu vecinos llevan clavándoles hachas en la cabeza durante décadas. Así de ridículo y supremacista me suena.
3 K 70
#6 no_soy_un_bot
#1 Nauseabundo que el mundo no se mueva por un ideal de justicia, se mueve por la fuerza bruta, el dinero, o las creencias personales.
0 K 7
#7 soberao
#1 Es una gota más que colma el vaso. Cada vez salen más cosas como esta que demuestra que mucha gente empieza estar hasta los cojones de nuestros "aliados" de Eurovision.
1 K 31
#5 Borgiano
Debe de ser muy gorda la cosa que hasta Pagascal se ha sacado la lengua unos segundos del culo de Netanyahu para decir algo y todo.
1 K 26

menéame