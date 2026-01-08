edición general
Vérselas con un matón

Trump es un matón y la UE le trata con respeto. A un matón no se le puede tratar con respeto, porque te pisará aún más. La única manera de tratar a un matón que te agrede es, como dijo el cenetista catalán Joan Peiró hace muchos años, darle una patada “en la cruz de los pantalones”. Esa es la dialéctica que los matones entienden, pero la UE le ríe las gracias a esta especie de ridículo Nerón narcisista que dirige en Washington una administración de aficionados que está acelerando el ocaso de su superpotencia.

#2 kaos_subversivo
"Nerón narcisista que dirige en Washington una administración de aficionados que está acelerando el ocaso de su superpotencia."

Tal cual
6
themarquesito #6 themarquesito
#2 El Nerón Naranja, aunque en inglés me gusta llamarle Diaper Domitian
2
#1 Horkid
Una patada directa a los pantalones de Trump es la pérdida de la hegemonía del dolar, su fortuna sufriría pérdidas:
www.meneame.net/m/actualidad/rapina-mano-armada-manlio-dinucci
1
Dene #4 Dene
A un matón hay que zurrarle, aunque te reviente la cara. Que comprenda que es peor pelear que ganar la pelea, porque algo va a perder también. Que vea que no le sale gratis.
2
#5 laruladelnorte
El mundo está girando y en ese contexto, la Unión Europea continua lamiéndole las botas a Trump sin recibir más que nuevos y mayores desprecios. El de Groenlandia podría ser sensacional. El lunes el subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca Stephen Miller dijo que Estados Unidos debe ser territorio de Estados Unidos. “Nadie luchará militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, dijo. ¿Por qué la UE mantiene hacia Estados Unidos una actitud tan contraproducente y demencial?

La sumisión de UE todavía le parece poca al imbécil este.
1
#3 Kuruñes3.0
La descripción más exacta que he leído de ese imbécil.
1

