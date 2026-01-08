Vérselas con un matón

Trump es un matón y la UE le trata con respeto. A un matón no se le puede tratar con respeto, porque te pisará aún más. La única manera de tratar a un matón que te agrede es, como dijo el cenetista catalán Joan Peiró hace muchos años, darle una patada “en la cruz de los pantalones”. Esa es la dialéctica que los matones entienden, pero la UE le ríe las gracias a esta especie de ridículo Nerón narcisista que dirige en Washington una administración de aficionados que está acelerando el ocaso de su superpotencia.