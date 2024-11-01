"Es una vergüenza que esta misión tenga que existir": Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza son deportados por Israel

"Este es el último recurso. Es una vergüenza que esta misión tenga que existir. Podría hablar durante mucho, mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos en prisión, créanme, pero esa no es la historia" "Fue una historia de solidaridad global e internacional, de personas que dieron un paso al frente cuando nuestros gobiernos no lo hicieron, de personas que dijeron: 'Mis supuestos líderes, que se suponía que me representaban, que siguen fomentando el genocidio, la muerte y la destrucción, no me representan.
Y lo dijeron desde el primer día.
Siempre pensé que la gente con poca capacidad de razonamiento o intelectual (o NPCs, como yo los llamo) eran una minoría en la sociedad. Pero creo que son la gran mayoría, y con bastante diferencia.
Luego ves cosas como gente votando en masa a un Milei o a un Trump. Y gente votante de Trump siendo deportada y encarcelada. Gente votando en contra de sus propios intereses porque "ua! ese tio mola!". Es para aplaudirles por imbéciles, cortos, y retrasados.
#17 Gran parte de la población, seguramente la mayoría, no actúa basándose en la razón sino en reacciones intuitivas (que en muchos casos luego se racionalizan). Precisamente por eso Israel teme más a la mala publicidad de ésta gente que a una bomba, porque la bomba les hace quedar bien pero ésto les hace quedar mal y hay que destruir la reputación de ésta gente por cualquier medio
borregosusuarios después, les suene a pretexto puesto a posteriori.
Echa cuenta de lo qeu consume al dia una persona, multiplicalo por 500 personas y por los aprox 30 dias que estuvieron, salen bastantes toneladas, solo para consumo personal.
Lo que esperaba, vamos...
Váyase a la mierda, propagandista astroturfer.
Si EEUU quiere, esto se acabaría ya, pero israel es su aliado, así que acabara cuando entre ellos digan que acabe, sin más.
Algunos hablan de intervención militar, pero ya me diras tu, que… » ver todo el comentario
Qué cojones te esperas después de que tus muchachos hagan ESO con políticos extranjeros y delegaciones internacionales y que no te pase NADA, es que ni te tiran de Eurovisión, vamos
Pues te esperas poder hacer lo que te salga de los cojones. Un… » ver todo el comentario
Es un acto de propaganda que lo montas porque quieres. No tiene que existir si tú no quieres.
Esta gente, a parte de seguramente llevar lo que habrán podido llevar un velero, que mucho no es (tampoco hay que ser tonto), pretendían forzar ese corredor para que los alimentos que están fuera esperando pudiesen entrar.
Te parece un show? Ya han conseguido mucho más que lo que han conseguido los gobiernos a los que estamos pagando (ya que veo que te preocupa quién paga). Han levantado las calles que a su vez están provocando presión sobre estos gobiernos para que actúen.
Y tú qué has hecho?
No me lo parace. Lo es. Esto es objetivo.
Por supuesto de que no pueden abrir ningún corredor. Otro asunto distinto es abrir la boca y pronunciar palabras.