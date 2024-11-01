edición general
"Es una vergüenza que esta misión tenga que existir": Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza son deportados por Israel

"Es una vergüenza que esta misión tenga que existir": Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza son deportados por Israel

"Este es el último recurso. Es una vergüenza que esta misión tenga que existir. Podría hablar durante mucho, mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos en prisión, créanme, pero esa no es la historia" "Fue una historia de solidaridad global e internacional, de personas que dieron un paso al frente cuando nuestros gobiernos no lo hicieron, de personas que dijeron: 'Mis supuestos líderes, que se suponía que me representaban, que siguen fomentando el genocidio, la muerte y la destrucción, no me representan.

#6 laruladelnorte
Gente que le echó cojones para intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina y que a muchos,que no moverían un dedo por ellos les hace tanta gracia... :clap:
MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#6 Imposible no hacerse a la idea de que en la derecha se encuentra buena parte de lo más despreciable de esta sociedad.
#21 laruladelnorte
#19 Cada día lo demuestran...
#8 Leon_Bocanegra
Por dios que alguien pare ya estas noticias de la flotilla. Mi capacidad para absorber la miseria moral de la derechusma está llegando al limite.
mariKarmo #14 mariKarmo
#13 de desayuno.
mariKarmo #10 mariKarmo *
Iban a abrir un corredor humanitario. Eso no implica necesariamente llevar alimentos a mansalva (coño, que van en barco para entrar por el mar, no van en aviones de mercancías), sino forzar que los camiones que están esperando para entrar, puedan entrar.

Y lo dijeron desde el primer día.
Macadam #15 Macadam
#10 Hay gente muy cooooortaaaa
mariKarmo #17 mariKarmo *
#15 Y cada vez estoy más convencido de que son la mayoría de la sociedad. El retraso cognitivo que se está viendo es impresionante.

Siempre pensé que la gente con poca capacidad de razonamiento o intelectual (o NPCs, como yo los llamo) eran una minoría en la sociedad. Pero creo que son la gran mayoría, y con bastante diferencia.

Luego ves cosas como gente votando en masa a un Milei o a un Trump. Y gente votante de Trump siendo deportada y encarcelada. Gente votando en contra de sus propios intereses porque "ua! ese tio mola!". Es para aplaudirles por imbéciles, cortos, y retrasados.
#37 plainflea
#17 La gente vota de acuerdo con sus instintos. No es nada distinto del resto de cosas que hacen. ¿Pensar? No, que duele.
Varlak #40 Varlak *
#15 No es estupidez, es una campaña de desprestigio coordinada, y el hecho de que haya tanta gente repitiendo las mismas dos consignas significa que la flotilla está haciendo daño

#17 Gran parte de la población, seguramente la mayoría, no actúa basándose en la razón sino en reacciones intuitivas (que en muchos casos luego se racionalizan). Precisamente por eso Israel teme más a la mala publicidad de ésta gente que a una bomba, porque la bomba les hace quedar bien pero ésto les hace quedar mal y hay que destruir la reputación de ésta gente por cualquier medio
tnt80 #34 tnt80
#15 y #10 lo que hay es muchos medios en los que, la parte donde dicen eso, por algún motivo ( :roll: ) no la ponen, y no la mencionan, actuando como si no existiese, para que si la escucha alguno de sus borregos usuarios después, les suene a pretexto puesto a posteriori.
OCLuis #16 OCLuis
Los que se cachondean de esto espero que tengan un agujero profundo donde esconderse cuando en el futuro se imponga la cordura en el mundo.
PaulDurden #25 PaulDurden
#12 Les vale esto? O van a inventarse luego cualquier otra milonga?


drive.google.com/drive/folders/1oeD1ECertQS9SOomqj2x7-yH0M0fnIGZ
#26 pozz
#25 Peor tu te has parado a echar cuentas, es ridiculo que tengas las peltoas de intentar colar material que no llega ni para consumo personal de la travesia, como carga humanitaria. Lo vuestro es un descomunal ridiculo.... :palm:
Echa cuenta de lo qeu consume al dia una persona, multiplicalo por 500 personas y por los aprox 30 dias que estuvieron, salen bastantes toneladas, solo para consumo personal.
PaulDurden #27 PaulDurden
#26 MI LON GA.
Lo que esperaba, vamos...
2 K 35
#28 pozz
#27 Milonga es lo que has intentado colar tu.
PaulDurden #30 PaulDurden *
#28 Esas tildes...
Macadam #31 Macadam *
#27 No les valen razones pudiendo tener ideario fijo
#41 plainflea
#31 Defienden una ideología. Los datos no importan o se inventan/suponen. Encima los "incels" son los demás.
ingenierodepalillos #29 ingenierodepalillos
Algunos echan cuentas y otros echan cuentos, usted es de los segundos, hay más de un remolque de camión lleno, llevaron lo que cabía, ni más ni menos, cosa que usted negará sin pruebas mientras acusa de que los demás no hacen lo que usted tampoco.


Váyase a la mierda, propagandista astroturfer.
#35 plainflea
#29 Llevarían algo para que no conste que no llevan nada, pero no van a llevar mucho sabiendo que se tirará.
hazardum #7 hazardum
Es muy simple, nadie tiene miedo a los países europeos, les va a dar igual, que los sancionen, embarguen o lo que sea, Europa ya no pinta como antes y no puede hacer sombra a las superpotencias militares actuales. Da igual que gobiernos europeos esten por la labor, solo pueden hacer algo a nivel economico.

Si EEUU quiere, esto se acabaría ya, pero israel es su aliado, así que acabara cuando entre ellos digan que acabe, sin más.

Algunos hablan de intervención militar, pero ya me diras tu, que…   » ver todo el comentario
Supercinexin #24 Supercinexin
#7 A ver, que la última vez que fueron diplomáticos europedos por allí creo recordar que salieron un par de soldados, dos chavalitos en uniforme israelí en definitiva, y empezaron a tirar con los fusiles hacia donde estaban ellos, jajajaja

Qué cojones te esperas después de que tus muchachos hagan ESO con políticos extranjeros y delegaciones internacionales y que no te pase NADA, es que ni te tiran de Eurovisión, vamos xD

Pues te esperas poder hacer lo que te salga de los cojones. Un…   » ver todo el comentario
nightology_vuelve #32 nightology_vuelve
#24 dale una vuelta a ese ejemplo anda...
Varlak #38 Varlak *
#7 Por eso la solución no es la intervención militar sino el aislamiento económico y político como herramienta de presión, y precisamente por eso se hizo ésta expedición
ingenierodepalillos #22 ingenierodepalillos
#20 De usted bastante, con usted, no tanto.
#33 plainflea
"Es una vergüenza que esta misión tenga que existir"

Es un acto de propaganda que lo montas porque quieres. No tiene que existir si tú no quieres.
Foxdie #9 Foxdie
Pero si dicen que no llevaban nada, no me digas que era todo en un show? quien paga?
mariKarmo #11 mariKarmo *
#9 Desde un primer momento la flotilla avisó de que una de sus intenciones era "abrir un corredor humanitario". Hay muchos camiones esperando fuera para entrar e Israel los deniega.

Esta gente, a parte de seguramente llevar lo que habrán podido llevar un velero, que mucho no es (tampoco hay que ser tonto), pretendían forzar ese corredor para que los alimentos que están fuera esperando pudiesen entrar.

Te parece un show? Ya han conseguido mucho más que lo que han conseguido los gobiernos a los que estamos pagando (ya que veo que te preocupa quién paga). Han levantado las calles que a su vez están provocando presión sobre estos gobiernos para que actúen.

Y tú qué has hecho?
Foxdie #13 Foxdie
#11 Qué hecho yo de qué?
#39 plainflea
#11 Te parece un show?

No me lo parace. Lo es. Esto es objetivo.

Por supuesto de que no pueden abrir ningún corredor. Otro asunto distinto es abrir la boca y pronunciar palabras.
strike5000 #5 strike5000
¿Hay alguna imagen o vídeo de la ayuda que llevaban?
#12 pozz *
#5 Mira que tuvieron un mes para mostrar alguna evidencia, ni un video, ni foto de las bodegas ni nada de nada.
Varlak #36 Varlak *
#5 #12 Sabes que si lo hay, y sabes que no llevaban mucha ayuda, que el objetivo principal era aumentar la presión internacional para abrir un corredor humanitario.
alcama #2 alcama
llevaba ayuda humanitaria

xD xD xD xD xD xD xD xD
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
#1 #2 Gracias por enguarrar el hilo con mentiras innecesarias que solo le hacen gracia a analfabetos funcionales.
g3_g3 #20 g3_g3
#4 Pues te estarás partiendo el culo. ;)
g3_g3 #1 g3_g3
Greta antes votaba a Podemos.
#3 omega7767 *
#1 fjio que no vota a Ursula y sus partidos PPSOE como hacen la mayoría de los europeos pero que despues se quejan que los políticos que votan no les representan :roll:
Supercinexin #18 Supercinexin
#3 ...y luego viran a la ultraderecha y el fascismo porque la derecha y los liberatas nos han fallado como sosiedá, asín que vamos a votar a los nazis y los milmillonarios directamente, para expresar nuestro más rotundo descontento :shit:
