La vergonzosa historia del borrado de los cementerios negros en Estados Unidos (ENG)

El Cementerio Africano Shockoe Hill en Richmond, fundado en 1816 y que alberga los restos de más de 22.000 personas de color, tanto esclavizadas como libres , se encuentra entre autopistas. Sobre la extensión de tumbas sin identificar se alzan un taller mecánico desierto y una subestación eléctrica . El suelo desnudo del cementerio está sembrado de maleza. En contraste, al otro lado de la calle se encuentra un cementerio tranquilo con césped, grandes árboles y brillantes lápidas de mármol. Este cementerio fue creado para cristianos blancos.