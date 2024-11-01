La vereda de Piero Quijano, muestra del artista Piero Quijano bajo la curaduría de Jorge Villacorta

“Desde la vereda”, muestra del artista Piero Quijano bajo la curaduría de Jorge Villacorta. Un homenaje a la arquitectura limeña desde fines de los 40 hasta 1960. Irá hasta el 19 de noviembre.



El viernes 26 de septiembre se abrió al público la exposición Desde la vereda, una muestra de pintura del artista Piero Quijano. Bajo la curaduría de Jorge Villacorta, el artista rinde homenaje a la arquitectura limeña desde fines de los años 40 hasta 1960.



La temporada va hasta el 19 de noviembre de 2025. Y la visita guiada será el sábado 4 de octubre, a las 12 horas, con la participación del curador de la muestra, Jorge Villacorta, y del propio artista. El horario regular será de martes a viernes, de 10 a.m. a 8 p.m.; y los sábados, domingos y feriados, de 10 a.m. a 6 p.m. La cita Jr. Ucayali 391, en Lima.







CURIOSO ESPLENDOR



El curador indica: “En su noción del espacio pictórico entran en juego dibujo y color, en partes iguales. La linealidad de su dibujo es una característica fundamental en su obra, que nace de su observación de la geometría instalada en el edificio contemplado y, luego, recordado en su taller. Es el color el que suscita en los públicos las posibles lecturas que acercan al pintor a una Lima de