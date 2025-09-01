El verano de 2025 es el segundo más cálido de la historia en Catalunya: récords de calor y noches tropicales

El verano meteorológico de 2025, que abarca junio, julio y agosto, cierra con cifras históricas de temperatura en Catalunya. Según el Servei Meteorològic de Catalunya, ha sido el segundo más cálido registrado en la comunidad, solo por detrás de 2022, y el más intenso en los 121 años de datos del observatorio del Ebro. "A pesar de haber tenido un julio muy lluvioso, Catalunya entra en los ránkings de temperatura y estamos ante uno de los veranos más cálidos desde que se tienen registros, con al menos 2ºC por encima de la media climática