edición general
2 meneos
4 clics
El verano de 2025 es el segundo más cálido de la historia en Catalunya: récords de calor y noches tropicales

El verano de 2025 es el segundo más cálido de la historia en Catalunya: récords de calor y noches tropicales

El verano meteorológico de 2025, que abarca junio, julio y agosto, cierra con cifras históricas de temperatura en Catalunya. Según el Servei Meteorològic de Catalunya, ha sido el segundo más cálido registrado en la comunidad, solo por detrás de 2022, y el más intenso en los 121 años de datos del observatorio del Ebro. "A pesar de haber tenido un julio muy lluvioso, Catalunya entra en los ránkings de temperatura y estamos ante uno de los veranos más cálidos desde que se tienen registros, con al menos 2ºC por encima de la media climática

| etiquetas: cambio climático , verano , cataluña
2 0 0 K 27 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
Fedorito #2 Fedorito
Próximamente será el tercero.
1 K 21
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Y por eso cae el turismo, por eso tenía razón, por eso se me intenta silenciar

Os lo dije, pero no os gusta la verdad a muchos

www.meneame.net/m/actualidad/cataluna-pierde-turistas-primera-vez-desd
0 K 17
Derko_89 #3 Derko_89
Y suerte que julio fue bastante normalito, y que tras la ola de calor de agosto los últimos 10 días fueron más bien suaves, porque con el junio canicular que sufrimos el récord absoluto estaba a tiro.
0 K 10

menéame