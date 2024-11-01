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La ventriloquía sin muñecos existe, su líder es la española Celia Muñoz y actúa con orquestas y en todo el mundo
Esta soprano aprendió ventriloquía en el confinamiento. Ha acabado actuando en Las Vegas sin usar muñecos
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