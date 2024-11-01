edición general
15 meneos
24 clics
Las ventas de Tesla se desploman un 40% en Europa mientras su rival chino BYD las triplica

Las ventas de Tesla se desploman un 40% en Europa mientras su rival chino BYD las triplica

Tesla sufrió en julio una caída del 40% en sus ventas europeas, con 8.837 matriculaciones, marcando siete meses consecutivos de descenso. En Reino Unido y Alemania, las ventas bajaron un 60% y 55,5% respectivamente. La compañía enfrenta fuerte competencia, especialmente de BYD, que aumentó sus matriculaciones un 225%. Además, Tesla ha visto afectada su reputación por su vínculo con la administración Trump. Para recuperar mercado, ha lanzado descuentos en Reino Unido. Elon Musk anunció mejoras en su sistema de conducción autónoma para septiembre

| etiquetas: tesla , byd , ventas , europa
13 2 0 K 158 actualidad
17 comentarios
13 2 0 K 158 actualidad
Comentarios destacados:    
#8 Grahml
#4 Por lo de comercial de ventas malo, perfectamente entendible que te refieres a Tesla.

Y lo de promesas que no puedes cumplir, entendemos que te refieres al FSD, aunque no está implementado en Europa.

Pero con lo de tecnología de hace 10 años y más caro que competidores, eso es más bien algo de otras marcas, tipo Volkswagen, Mercedes o cualquiera del grupo Stellantis.
2 K 42
Dragstat #13 Dragstat *
#8 Independientemente de que sus competidores les haya alcanzado y sobrepasado, Musk se ha cargado la marca. Tenía los cimientos para convertirse en marca de culto con millones de fanboys alrededor del mundo y el tipo ha volatilizado todo. Eso sí, no debería ni soltar una lágrima. Como si se hunde la compañía, las convicciones debería de ser lo primero para él, según predica, y tiene otras para seguir jugando.
0 K 20
#14 chocoleches
#8 No se si has visto las ventas de eléctricos en Alemania de este año, las copa el grupo Volkswagen (y el quinto lugar es para un Cupra)

www.diariomotor.com/noticia/ventas-coches-electricos-alemania-primer-s
0 K 12
pepel #1 pepel
Es lo que tiene elegir un comercial de ventas malo.
2 K 40
#2 hokkien
#1 Conducción autónoma laa que tengo aquí colgada.
1 K 26
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Es lo que tiene elegir un comercial de ventas malo, vender tecnología de hace diez años, ser más caro que tus competidores y encima prometer continuamente mentiras que no puedes cumplir, como dice #2.
1 K 28
#10 Cuchifrito *
#4 Si algo tiene Tesla es que es más barato que todos sus competidores (en Europa, en China no, claro)
0 K 10
Robus #3 Robus
#1 más bien de “no compres”.
1 K 30
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#1 no entiendo que ha podido pasar  media
4 K 68
chemado_chema #15 chemado_chema
#7 Bien aclarado. Una cosa es tu relación con Trump y otra es ser un nazi.

Se dice constantemente que el consumidor castiga su relación con Trump, lo cual es un blanqueamiento constante. A los Europeos lo que os ha generado auténtico ascazo es su HH.
0 K 6
Dragstat #16 Dragstat
#15 sobre todo cuando tu nicho de mercado está plagado de lo que ellos mismos consideran Wokes
0 K 20
Gry #6 Gry
Cuabdo un país te declara la guerra, comercial en este caso, hay una cierta reticencia a comprar sus productos.

Les pasó lo mismo a las ventas de las marcas europeas en China cuando decidimos poner aranceles a sus coches.
0 K 15
Khadgar #17 Khadgar
A ver, no solo basta con mirar las cifras relativas, también hay que mirar las absolutas.

Tesla registró en julio un 40% menos de ventas en Europa, con un total de 8.837 matriculaciones (...) su rival chino BYD logró 13.503 nuevas matriculaciones en julio, un 225% más que en el mismo mes del año anterior.

Ups. :troll:
0 K 13
#5 rekus *
La economía planificada se impone al ultraliberalismo y a sus ocurrencias.

0 sorpresa para los que sabemos leer, aunque tiene pinta de que hoy toca China es capitalista.
0 K 12
#9 Cuchifrito *
Aún con toda esa caída y ese subidón de BYD no olvidemos que Tesla ha seguido vendiendo un 20% más que BYD en los que va de año. Y eso que cubre menos segmentos que BYD, faltándole precisamente un modelo en coches pequeños que es lo que más se vende.
0 K 10
tremebundo #12 tremebundo
#9 Yaaa.. Pero si ambos siguen esas tendencias, falta muy poquito para que las líneas se crucen. Y es más que posible que el Elonio deleite a sus posibles compradores con una nueva cosita nazi.
1 K 24
Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
Algo incomprensible.
Como el comunismo se impone al neocapitalismo.
Alguien que lo explique?
0 K 8

menéame