Las ventas de Tesla se desploman un 40% en Europa mientras su rival chino BYD las triplica

Tesla sufrió en julio una caída del 40% en sus ventas europeas, con 8.837 matriculaciones, marcando siete meses consecutivos de descenso. En Reino Unido y Alemania, las ventas bajaron un 60% y 55,5% respectivamente. La compañía enfrenta fuerte competencia, especialmente de BYD, que aumentó sus matriculaciones un 225%. Además, Tesla ha visto afectada su reputación por su vínculo con la administración Trump. Para recuperar mercado, ha lanzado descuentos en Reino Unido. Elon Musk anunció mejoras en su sistema de conducción autónoma para septiembre
| etiquetas: tesla , byd , ventas , europa
Y lo de promesas que no puedes cumplir, entendemos que te refieres al FSD, aunque no está implementado en Europa.
Pero con lo de tecnología de hace 10 años y más caro que competidores, eso es más bien algo de otras marcas, tipo Volkswagen, Mercedes o cualquiera del grupo Stellantis.
www.diariomotor.com/noticia/ventas-coches-electricos-alemania-primer-s
Se dice constantemente que el consumidor castiga su relación con Trump, lo cual es un blanqueamiento constante. A los Europeos lo que os ha generado auténtico ascazo es su HH.
Les pasó lo mismo a las ventas de las marcas europeas en China cuando decidimos poner aranceles a sus coches.
Tesla registró en julio un 40% menos de ventas en Europa, con un total de 8.837 matriculaciones (...) su rival chino BYD logró 13.503 nuevas matriculaciones en julio, un 225% más que en el mismo mes del año anterior.
Ups.
0 sorpresa para los que sabemos leer, aunque tiene pinta de que hoy toca China es capitalista.
Como el comunismo se impone al neocapitalismo.
Alguien que lo explique?