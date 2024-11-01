Las ventas de Tesla se desploman un 40% en Europa mientras su rival chino BYD las triplica

Tesla sufrió en julio una caída del 40% en sus ventas europeas, con 8.837 matriculaciones, marcando siete meses consecutivos de descenso. En Reino Unido y Alemania, las ventas bajaron un 60% y 55,5% respectivamente. La compañía enfrenta fuerte competencia, especialmente de BYD, que aumentó sus matriculaciones un 225%. Además, Tesla ha visto afectada su reputación por su vínculo con la administración Trump. Para recuperar mercado, ha lanzado descuentos en Reino Unido. Elon Musk anunció mejoras en su sistema de conducción autónoma para septiembre