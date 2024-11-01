Venezuela y el Yogurlado

—La oposición en el exilio ha festejado con alegría la caída de Maduro al ver en esta acción una esperanza de recuperar su país. —Eso es bueno. —Aunque la alegría ha durado a algunos hasta que han descubierto que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, seguirá al frente de Venezuela, y se ha empezado a rumorear que fue ella quien abrió las puertas a Trump para llevarse al jefe y poder dejar todo como estaba porque a Trump, como él mismo ha reconocido, sólo le importa el petróleo. Mucho más que la democracia. —Eso es malo.