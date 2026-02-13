edición general
En Venezuela fue alcalde. En EE. UU. fue detenido por el ICE. Ahora teme ser deportado

Uno de ellos, Carlos Roberto García, alcalde esbelto y de aspecto juvenil de Mérida, ciudad situada en los Andes en el oeste de Venezuela, huyó a Colombia y luego emigró con su familia a Estados Unidos, donde solicita asilo desde 2022. Obligado a exiliarse, el expolítico reconstruyó su vida viajando con dificultad por calles cubiertas de nieve en los suburbios de Cincinnati para entregar paquetes de Amazon para mantener a su esposa y a sus dos hijos.

Ahora la Venezuela de la que huyó ya no es la misma. Está gobernada por los mismos pero ya no meten presos políticos. Puede volver y tener una vida mejor que la de dedicarse a repartir paquetes. Quizás es el momento de que retome su vida política. Más que nada porque en Estados Unidos no le quieren.
#1 Es un pringado fijo, si fuese de la oposición tendría un piso en el barrio Salamanca
