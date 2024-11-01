·
2
meneos
4
clics
Venezuela despliega 25.000 soldados en su frontera con Colombia para “combatir el narcotráfico”
“Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros”, indicó el jefe del Estado Mayor, Vladimir Padrino López, en clara alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
|
etiquetas
:
venezuela
,
narcotrafico
,
trump
,
eeuu
,
guerra
,
colombia
#2
azathothruna
Recuerden niños y niñas
Colombia medio que esta en la OTAN
0
K
10
#1
meneantepromedio
Joder. que manera de sincerar que no estaban haciendo un coño para detener el narcotrafico. Al final le dan la razon a zanahorio.
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Colombia medio que esta en la OTAN