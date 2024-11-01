edición general
Venezuela despliega 25.000 soldados en su frontera con Colombia para “combatir el narcotráfico”

“Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros”, indicó el jefe del Estado Mayor, Vladimir Padrino López, en clara alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Recuerden niños y niñas
Colombia medio que esta en la OTAN
Joder. que manera de sincerar que no estaban haciendo un coño para detener el narcotrafico. Al final le dan la razon a zanahorio.
