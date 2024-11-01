Venecia: Roba una barca de transporte llena de regalos de Navidad y se estrella frente al Puente de Rialto [ITA]  

Una mujer robó un «topo» (una barca tradicional) llena de paquetes para entregar y se lanzó al Gran Canal, terminando contra la balaustrada del Puente de Rialto. La embarcación estaba momentáneamente amarrada cuando fue vista por la mujer que, sin pensarlo, aprovechó la oportunidad para subir y ponerse al timón, terminando su "carrera" chocando contra un pequeño muro al lado del puente y derribando parte de la balaustrada. Cuantificar los daños requerirá tiempo, pero la cifra es significativa, dada también la antigüedad de la estructura.