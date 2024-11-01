edición general
Vendrán lluvias suaves (cuento de Ray Bradbury)

Este cuento de Bradbury, que incluye el poema que lo inspiró y pone título nos presenta un futuro marcada por la guerra nuclear. El autor fue uno de los pocos que en su época (1950) elucubraron sobre las posibilidades de la aniquilación de la humanidad, y consideró que este relato era el que mejor recogía su esencia como autor de ciencia ficción. Curiosamente transcurre en el verano de 2026. No puede venir más al caso en esta nueva guerra contra Irán.

devilinside #1 devilinside
#0 Mis dieses por la elección del cuento, uno de los mejores de uno de los mejores escritores de relatos cortos de todos los tiempos
