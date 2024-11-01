Velódromo Elíseos  

En 1895 se proyectó la construcción de un velódromo, en esta ubicación, la entrada es el actual edificio del cine Elíseos, por parte de Luis Montesino, duque de la Victoria, vicepresidente del Cómite de la Unión Velocipédica Española (antigua Federación Española de Ciclismo) y reputado ciclista, estando patrocinado por la Sociedad Velocipédica Zaragozana (...) La inauguración fue un importante acontecimiento social y se llenaron todas las localidades. Tenía capacidad para 3.000 espectadores sentados y en los ediﬁcios colindantes existía...