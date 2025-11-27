Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio

Dos bloques de la Travessera de Les Corts denuncian daños en los hogares que atribuyen a temblores provocados por las obras en el recinto del Barça. Tras meses a la espera de soluciones, sus quejas han llegado a la justicia. En el domicilio de Roger, los azulejos rajados, desencajados y partidos siguen esparcidos por el recibidor, la cocina y los dormitorios. También se observan fisuras en techos y paredes de la vivienda, con una vista privilegiada del gol sur.