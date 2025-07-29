edición general
Un vecino impide en Benicalap una agresión machista con machete

La intervención providencial de un ciudadano de origen argelino, que pasaba por el lugar, resultó clave para evitar una tragedia. El hombre, al ver la escena, se abalanzó por la espalda sobre el agresor y logró desarmarlo en medio de un forcejeo. Otro vecino acudió en su ayuda, permitiendo retener al atacante hasta la llegada de las primeras patrullas de la Policía Nacional.

#2 Ya estamos con el tema de las nacionalidades. ¿Por qué ponen la del que evitó la agresión, varias veces, pero no la del agresor y agredida?
Ya estamos con el tema de las nacionalidades. ¿Por qué ponen la del que evitó la agresión, varias veces, pero no la del agresor y agredida?
#2 Tu pregunta es nazi
#2 Porque todo quisque quiere vender su libro.
#4 incluyendo los vigilantes de si se pone o no la nacionalidad y de quien
#2 Muy sencillo, porque poner la nacionalidad del agresor es odio contra esa nacionalidad, mientras que la nacionalidad del ciudadano ejemplar sería un dato absolutamente neutral para los que no necesitamos canalizar ningún tipo de odio, y ejemplarizante para los que si.
#6 no poner la nacionalidad del agresor me temo que no ha servido para evitar que el primer comentario arremeta contra una nacionalidad concreta.
#6 Y si no la ponen saldría el típico tonto que preguntaría si come jamón o que ocultan el dato por una conspiración judeomasonicavampiricadiurna.
#2 La del agresor es de uno que come jamón

De nada
#13 Tengo otra sospecha: seguro que el agresor no hablaba en valenciano, ¿a que no?
#18 En la intimidad sí, como todos los fachas de mierda que cagan para su propia lengua pero luego la usan.
#13 La noticia no lo dice, te lo estás inventando. Que es probable, pero no lo digas como si fuera un hecho.
#2 porque es bueno que los varios millones de extranjeros que hay en España, sean vistos como personas normales. A veces hacen cosas buenas y otras veces no...you know.
#27 Entonces deberían poner la nacionalidad siempre, para lo bueno y para lo malo.
#34 Ahora mismo, teniendo en cuenta cómo se cubren estos hechos, los medios de comunicación y ciertos usuarios internet (incluyendo youtubers y demás fauna), se dedican a dar a entender que el extranjero es peligroso por el solo hecho de serlo.



¿Qué pasaría si se hiciera lo que dices?
#2 Yo todavia no me he enterado quien tenia el machete?
Luego lo leo.
#2 ¡Eh ,eh! ¿Tú sabes lo que ha tenido que esperar #0 para encontrar una noticia así?
Es como que te toque la lotería woke de internet.
#33 No será el primer inmigrante que salva a alguien de morir, en la Dana unos cuantos se dedicaron a limpiar voluntariamente las calles de los pueblos afectados.

De nada cuñaos de la vida.
#2 Para que no preguntes la nacionalidad ni acuses de ocultarla.
#2 pone que es un matrimonio que estaba en tramites de separacion y que el ya no vivia en la vivienda familiar, cosa para nada habitual entre esas nacionalidades del otro lado del charco.
#2 El machete es una herramienta ampliamente usada en nuestras calles llenas de maleza xD
#58 en tu ciudad no se, en la mia hay bastante maleza :troll:
Vaya, va a resultar que de lo que nos tenemos que defender son de esos españolitos de pulserita machistas que van a machetazos por la calle con sus ex y para más inri tiene que venir un argelino a impedirlo de forma contundente.
13 K 81
#1 ¿como sabes que era un españolito de pulserita? ¿te lo están inventando para justificar tu discurso?
#8 Machista = Facha de mierda

De nada
#11 a ver si estoy ya en el ignore...
ah pues todavía no
#30 Que pasa os duelen las verdades? Te lo repito a ver si entra en vuestra cabecita de una vez

Machista = Facha de mierda

Que los negativos me importan tanto como vuestra existencia

De nada
#42 Bueno, el machismo puede coexistir tanto en la izquierda como en la derecha, ¿O como hacemos con el Errejón? Ahora será que es facha...
#8 Es que sino coincide te mete al ignore y ya está, no se dan cuenta que hay hooligans en todos los sitios porque ellos están en ese rango.

El día que la gente entienda que un delincuente es un delincuente, independientemente de su color, su nacionalidad, su carnet de partido o su ideología, ese día a lo mejor podemos llegar a un mundo mejor
#22 A ver, al Cesar lo que es del Cesar y, ya que a la derecha le encanta sacar estadisticas de delincuencia, pues a apechugar cuando estas señalan que los maltratadores de mujeres suelen tener unos ideales conservadores.

Que son todos? No, obviamente, pero son mayoria. Al pan pan y al vino vino.
#8 si solo sube la noticia porque es argelino y le cuadra con la chapa desde el pulpito de hoy ,pasen hermanos acérquense a escuchar mi caca
#8 Este chico me recuerda a veces a mi hija.

Las cosas son como ella las dice, y si lo pones en duda te ignora y cambia de tema porque como el universo es como ella dice, para qué discutir.

Pero mi hija tiene tres años y medio :-S
#40 Espero que tu hija no termine los comentarios diciendo "De nada"
Una persona ha hecho una acción heroica y el debate es la nacionalidad. Pero luego no les llames cosas que se ofenden.
#9 pero no la del héroe. Esa no está sometida a debate.
#9 La nacionalidad de la persona que le ha salvado la vida a la mujer es argelina.
Pero supongo que eso no les interesa mucho :troll:
#9 Es como esos que dicen que el cielo, o los atardeceres, de mi tierra son los más bonitos del mundo...por qué será.

A ver si abolimos las naciones, y el tema de las razas, de una puñetera vez, y este debate se termina.
Está noticia hay que negativizarla o no? Dice el origen del señor. Un mar de dudas.

La intervención providencial de un ciudadano de origen argelino
#0 ¿argelino? es raro que la salvara un argelino... si lo hizo sería para violarla y cobrar una paga de 1.500 €/mes... lo vi en un canal de telegram
Que cada vez que se menea una noticia de esta guisa provoque exactamente las MISMAS reacciones es para mirárselo. Es hatebaiting de manual y caemos como pollos.
#12 Y siempre hay un comentario como el tuyo,es verdad
#12 Yo veo comentarios claramente sesgados a la derecha y siempre con el voto positivo de los mismos usuarios, supongo que necesitan reforzar su cámara de eco.
¿Nadie se va a preocupar de lo verdaderamente importante? Era un moro agrediendo a un hombre de bien e impidiendo que practicase sus tradiciones en paz.
#45 Quieren extinguir al macho iberico!!
#51 Habrá que torearlos.
Joer había leido mapache en lugar de machete y estaba flipando :shit:
#10 A mí me daría miedo que me atacasen con un mapache.
#17 Hostias, yo casi prefiero que me ataquen con un machete.
Machete... uhm... ¿de qué país será? xD
puedes enlazar una fuente a esa verdad?
El caso del asesinato de Samuel en Coruña, sin ir mas lejos.
Ahora los agresores machistas españoles usan machete? :troll:
#44 Como arma blanca es de lo más barato de obtener.
rrrrrr
Ahí esta el problema, se llama fascista a todo, a parte de las ideas políticas que puede tener el pollo, es un hijo de puta sin mas (y con todo el respeto hacia su madres que no tiene culpa de nada). Luego sera lo que sea, pero ser fascista no tiene nada que ver con ser un hijo de puta con complejo de inferioridad,
#23 ser fascista no tiene nada que ver con ser un hijo de puta con complejo de inferioridad

Ser fascista no será consecuencia de ser un hijo de puta con complejo de inferioridad. Pero desde luego está muy relacionado.
#23 Eeeeh, en la ultima parte has derrapado.
Todo español tiene un machete en su casa, es tipico junto a la pulsera super-mega-facha de la bandera /s
#_1 no hombre, de esos no nos tenemos que defender, ¿no ves que ya se encargan los argelinos? Tienes que leer mejor.
#29 MADMax2
Pero ¿a qué se dedican en esa ciudad/pueblo?

He buscado "Benicalap" en Google, restringido para las últimas 24h, para ver si encontraba esta noticia en otro medio ...
Y la mitad de los anuncios son de alquileres de casa, y la otra mitad de lo que parece alquileres de mujeres (bellezas orientales, Putas y Scorts, anuncios de contacto, amigas orientales, bellezas ... ( y no, no son ni mis cookies ni mi IP :-P )
Si que un argelino detenga la agresión de otro argelino, elimina el problema de las agresiones de si colectivo, ¿entonces cuando un hombre detiene a otro hombre por cometer un crimen machista elimina también ese problema? :->
Creo que el argelino era el atacante
Un moro bueno, notición!!!
¡Cadena perpetua!
Pero que se pague él mismo los gastos penitenciarios, (ya sea con sus ahorros o con trabajos carcelarios)
Chapeu por esta gente! Yo me habría acojonado y habría salido corriendo.
me ha venido a la mente a la vieja de los Simpsons lanzando gatos... :shit:
los argelinos vienen a salvarnos del machismo.
