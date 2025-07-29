Un vecino impide en Benicalap una agresión machista con machete

La intervención providencial de un ciudadano de origen argelino, que pasaba por el lugar, resultó clave para evitar una tragedia. El hombre, al ver la escena, se abalanzó por la espalda sobre el agresor y logró desarmarlo en medio de un forcejeo. Otro vecino acudió en su ayuda, permitiendo retener al atacante hasta la llegada de las primeras patrullas de la Policía Nacional.
| etiquetas: argelino , impide , agresión , machista , machete , benicalap
De nada
¿Qué pasaría si se hiciera lo que dices?
Luego lo leo.
Es como que te toque la lotería woke de internet.
De nada cuñaos de la vida.
De nada
ah pues todavía no
Machista = Facha de mierda
Que los negativos me importan tanto como vuestra existencia
De nada
El día que la gente entienda que un delincuente es un delincuente, independientemente de su color, su nacionalidad, su carnet de partido o su ideología, ese día a lo mejor podemos llegar a un mundo mejor
Que son todos? No, obviamente, pero son mayoria. Al pan pan y al vino vino.
Las cosas son como ella las dice, y si lo pones en duda te ignora y cambia de tema porque como el universo es como ella dice, para qué discutir.
Pero mi hija tiene tres años y medio
Pero supongo que eso no les interesa mucho
A ver si abolimos las naciones, y el tema de las razas, de una puñetera vez, y este debate se termina.
La intervención providencial de un ciudadano de origen argelino
www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/o-porrino/2025/07/29/matan-trabajad
www.rtve.es/noticias/20250702/detenido-hombre-matar-presuntamente-su-m
Ser fascista no será consecuencia de ser un hijo de puta con complejo de inferioridad. Pero desde luego está muy relacionado.
He buscado "Benicalap" en Google, restringido para las últimas 24h, para ver si encontraba esta noticia en otro medio ...
Y la mitad de los anuncios son de alquileres de casa, y la otra mitad de lo que parece alquileres de mujeres (bellezas orientales, Putas y Scorts, anuncios de contacto, amigas orientales, bellezas ... ( y no, no son ni mis cookies ni mi IP )
Pero que se pague él mismo los gastos penitenciarios, (ya sea con sus ahorros o con trabajos carcelarios)