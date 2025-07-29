Un vecino impide en Benicalap una agresión machista con machete

La intervención providencial de un ciudadano de origen argelino, que pasaba por el lugar, resultó clave para evitar una tragedia. El hombre, al ver la escena, se abalanzó por la espalda sobre el agresor y logró desarmarlo en medio de un forcejeo. Otro vecino acudió en su ayuda, permitiendo retener al atacante hasta la llegada de las primeras patrullas de la Policía Nacional.