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Vea cómo respondió Irán a ataque de EEUU en la zona de Ormuz

Vea cómo respondió Irán a ataque de EEUU en la zona de Ormuz  

Irán muestra imágenes del momento en que el Ejército iraní prepara misiles para su respuesta a la violación de la tregua por parte de fuerzas estadounidenses en la zona de Ormuz. En un vídeo corto se ve a militares colocando consignas y fotografías de mártires sobre los misiles que van a dispararse a los agresores estadounidenses que se aproximaron el jueves por la noche al estrecho de Ormuz, vía bajo el control absoluto de Irán.

| etiquetas: respuesta , iran , ataque , eeuu , estados unidos , ormuz
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1 comentarios
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ansiet #1 ansiet
Vea como "alguien" pone pegatinas a unas "cosas" que parecen bombas o misiles o masclets o que sé yo...
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menéame