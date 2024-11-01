Vea cómo respondió Irán a ataque de EEUU en la zona de Ormuz  

Irán muestra imágenes del momento en que el Ejército iraní prepara misiles para su respuesta a la violación de la tregua por parte de fuerzas estadounidenses en la zona de Ormuz. En un vídeo corto se ve a militares colocando consignas y fotografías de mártires sobre los misiles que van a dispararse a los agresores estadounidenses que se aproximaron el jueves por la noche al estrecho de Ormuz, vía bajo el control absoluto de Irán.