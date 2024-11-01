edición general
42 meneos
54 clics
Varios periodistas ratifican en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general

Varios periodistas ratifican en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general

Dos informadores de elDiario.es y uno de La Sexta describen cómo conocieron los detalles de la negociación antes de que Álvaro García Ortiz conociera y pudiera filtrar el correo con la confesión de fraude fiscal del empresario

| etiquetas: supremo , fiscal , ayuso , confesión
35 7 0 K 70 actualidad
9 comentarios
35 7 0 K 70 actualidad
TonyStark #2 TonyStark
seguramente cuando los testigos estaban declarado esto el tribunal estaba haciendo sudokus y no han escuchado nada
7 K 68
imagosg #3 imagosg
Éste juicio es de Mortadelo y Filemón.
El novio de Ayuso lloriqueando que se va a suicidar o se va del país, y el manipulador y mentiroso del Rodríguez reconociendo que se inventó todo.
Aún así, han acorralado al fiscal general y le han acusado mucho más que al delincuente - defraudador , protagonista de la estafa.
La derecha es experta en corrupciones , saqueos, mentiras, desastres de gestiones sanitarias, climáticas , fraudes , odio, y una lista interminable de estafas varias.
7 K 68
#6 laruladelnorte
Miguel Ángel Rodríguez insulta a elDiario.es en el Supremo por desvelar el caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso
Reconoce haber mentido en fase de instrucción cuando declaró que ningún periodista de este medio contactó con él antes de publicar la exclusiva: “No le presté más atención porque son unos escandalosos”

No es el Mundo Today aunque lo parece...
3 K 35
Sandevil #1 Sandevil *
Nuevo argumentario, chicos!! La fuente fue perro Sánchez!!!

Cacahuetes dobles para el que lo difunda!!

Mierda, esto iba para el telegram.
1 K 20
#5 NoMeVeas *
Borrar
0 K 8
#7 z1018
La noticia da a entender que la instrucción y el juicio son justos, cuando ya sabemos todos lo que es
0 K 7
bigmat #4 bigmat
Mañana Sara Santaolalla va a declarar y jurar por Snoopy que ella tambien lo sabia antes que el Fiscal y que fue ella quien le informo.
7 K -41
#8 z1018
#4 el Fiscal General del Estado es culpable porque lo ha nombrado Pedro Sánchez que es un dictador malo malo y que no tira de la cadena del baño, culo, caca, pedo, pis.
1 K 14
loborojo #9 loborojo
#4 ¿Está deducción también la has encontrado en el fondo del vaso, MAR?
1 K 14

menéame