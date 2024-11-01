Varios periodistas ratifican en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general

Dos informadores de elDiario.es y uno de La Sexta describen cómo conocieron los detalles de la negociación antes de que Álvaro García Ortiz conociera y pudiera filtrar el correo con la confesión de fraude fiscal del empresario
El novio de Ayuso lloriqueando que se va a suicidar o se va del país, y el manipulador y mentiroso del Rodríguez reconociendo que se inventó todo.
Aún así, han acorralado al fiscal general y le han acusado mucho más que al delincuente - defraudador , protagonista de la estafa.
La derecha es experta en corrupciones , saqueos, mentiras, desastres de gestiones sanitarias, climáticas , fraudes , odio, y una lista interminable de estafas varias.
Reconoce haber mentido en fase de instrucción cuando declaró que ningún periodista de este medio contactó con él antes de publicar la exclusiva: “No le presté más atención porque son unos escandalosos”
No es el Mundo Today aunque lo parece...
Cacahuetes dobles para el que lo difunda!!
Mierda, esto iba para el telegram.