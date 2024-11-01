edición general
Varios detenidos por robar adormidera en Albacete

Robaban este tipo de planta, Papaver somniferum, en cultivos legales destinados a uso farmacéutico en Albacete

