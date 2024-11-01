·
Varios detenidos por robar adormidera en Albacete
Robaban este tipo de planta, Papaver somniferum, en cultivos legales destinados a uso farmacéutico en Albacete
|
etiquetas
:
detenidos
,
robar adormidera
,
albacete
,
papaver somniferum
