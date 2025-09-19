Varias casas okupas que desalojó Ez Property Solutions ardieron "misteriosamente" en Fuerteventura

También un local del Sindicato de Inquilinas de Tenerife salió ardiendo en 2024 poco después de que el gerente de la empresa de desokupación se grabase frente al mismo. Los agentes del puesto de la Guardia Civil de Gran Tarajal, en Fuerteventura, no se han sorprendido nada al conocer esta semana la detención del gerente de la empresa Ez Property Solutions, Roberto Cristian Pérez Aguilar, por presuntas coacciones a sus colegas del puesto de Granadilla de Abona.