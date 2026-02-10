Vance borra un mensaje X en el que reconocía el genocidio armenio [ENG]

La cuenta de X del vicepresidente JD Vance publicó y luego borró un mensaje en el que reconocía el genocidio armenio después de que el martes rindiera homenaje en un memorial del país. El mensaje original de la cuenta del vicepresidente —que decía que Vance y la segunda dama, Usha Vance, habían asistido a una ceremonia de ofrenda floral “para honrar a las víctimas del genocidio armenio de 1915”— se apartaba de la política de la Administración Trump, que no utiliza la palabra “genocidio” para referirse al asesinato sistemático y la deportación.