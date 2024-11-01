La Vampira de Barcelona, revisada: nuevas claves sobre el caso que aterrorizó al Raval

En la Barcelona de 1912, una mujer llamada Enriqueta Martí fue convertida por la prensa en un monstruo absoluto: la Vampira del Raval. Este episodio de Proyecto Vampir recorre uno de los casos más turbios y perturbadores del imaginario criminal español, allí donde el miedo colectivo, el morbo periodístico y la miseria urbana se mezclaron hasta fabricar una figura casi legendaria. Más que buscar una verdad cerrada, nos adentramos en la oscuridad de un relato donde quizá lo más monstruoso no fue una mujer, sino la necesidad de una ciudad de ...